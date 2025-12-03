Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन करते वक्त टूट गए बॉबी देओल, सनी के बेटे करण को लगाया गले

संक्षेप:

Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार के दिन देओल परिवार ने नम आंखों से उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। वहीं बॉबी देओल टूट गए।

Wed, 3 Dec 2025 04:44 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी गई हैं। ये पल, ये क्षण देओल परिवार के लिए काफी इमोशनल रहा। अस्थि विसर्जित करने गए सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और परिवार के अन्य सदस्य काफी इमोशनल हो गए। सामने आए वीडियो में बॉबी की आंखों से आंसू निकलते दिखे। वह खुद को रोक नहीं पाए और करण को गले लगाकर रोने लगे।

मंगलवार के दिन पहुंचे थे हरिद्वार

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देओल परिवार मंगलवार के दिन ही हरिद्वार पहुंच गया था। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को निजी अनुष्ठान के बारे में कोई भी विवरण देने से मना किया था। बुधवार सुबह उन्होंने हरिद्वार के एक घाट पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को विसर्जित किया। सफेद वस्त्र पहने देओल परिवार पवित्र संस्कार करते समय बहुत इमोशनल हो गए और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे।

बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि

अस्थि विसर्जन से पहले, परिवार ने 27 नवंबर को मुंबई में ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ नाम से प्रेयर मीट रखी थी। इस प्रेयर मीट में लगभग पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ था। शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय जैसे बॉलीवुड स्टार्स ने दिवंगर एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी थी।

हेमा मालिनी ने जाता अफसोस

फिल्ममेकर हमाद अल रेयामी ने प्रेयर मीट में हेमा मालिनी के साथ हुई बातचीत शेयर की। उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी ने दुख जताया कि प्राइवेट फ्यूनरल की वजह से फैंस धर्मेंद्र को आखिरी बार नहीं देख पाए। उन्होंने कहा, “हेमा मालिनी ने बहुत दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि उनके फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। और उन्होंने मुझसे मां जैसे लहजे में कहा, ‘धर्मेंद्र, अपनी पूरी जिंदगी में, कभी नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमजोर या बीमार देखे। उन्होंने अपना दर्द अपने करीबी रिश्तेदारों से भी छुपाया। और जब कोई इंसान गुजर जाता है, तो फैसला परिवार का होता है’।”

