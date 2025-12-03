धर्मेंद्र की अस्थि विसर्जन करते वक्त टूट गए बॉबी देओल, सनी के बेटे करण को लगाया गले

संक्षेप: Dharmendra: हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार के दिन देओल परिवार ने नम आंखों से उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। वहीं बॉबी देओल टूट गए।

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी गई हैं। ये पल, ये क्षण देओल परिवार के लिए काफी इमोशनल रहा। अस्थि विसर्जित करने गए सनी देओल, बॉबी देओल, करण देओल और परिवार के अन्य सदस्य काफी इमोशनल हो गए। सामने आए वीडियो में बॉबी की आंखों से आंसू निकलते दिखे। वह खुद को रोक नहीं पाए और करण को गले लगाकर रोने लगे।

मंगलवार के दिन पहुंचे थे हरिद्वार हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देओल परिवार मंगलवार के दिन ही हरिद्वार पहुंच गया था। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को निजी अनुष्ठान के बारे में कोई भी विवरण देने से मना किया था। बुधवार सुबह उन्होंने हरिद्वार के एक घाट पर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों को विसर्जित किया। सफेद वस्त्र पहने देओल परिवार पवित्र संस्कार करते समय बहुत इमोशनल हो गए और एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे।

बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि अस्थि विसर्जन से पहले, परिवार ने 27 नवंबर को मुंबई में ‘सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ’ नाम से प्रेयर मीट रखी थी। इस प्रेयर मीट में लगभग पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ था। शाहरुख खान, सलमान खान, रेखा और ऐश्वर्या राय जैसे बॉलीवुड स्टार्स ने दिवंगर एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी थी।

हेमा मालिनी ने जाता अफसोस