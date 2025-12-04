सनी-बॉबी नहीं, पोते करण देओल ने किया था धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन; पंडित ने बताई डिटेल

संक्षेप: धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। अब पंडित ने डिटेल दी है। उन्होंने बताया कि सनी देओल या बॉबी नहीं बल्कि करण ने हर की पौड़ी में अस्थि विसर्जन किया था।

धर्मेंद्र के चाहने वाले उनके निधन के बाद से उनसे जुड़े हर एक अपडेट पर नजर रख रहे हैं। बुधवार को उनके परिवार ने हरकी पौड़ी हरिद्वार में धर्मेंद्र का अस्थि विसर्जन किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब पंडित ने डिटेल भी बताई है। विसर्जन से जुड़ी रस्में उनके पोते करण देओल ने की थीं। आगे जानें पंडित ने क्या बताया।

करण किया विसर्जन पंडित रोहित श्रोत्रिय ने एएनआई को बताया, 'उनके परिवारवाले यहां आए थे। वे हर की पौड़ी में अस्थियां विसर्जित करना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों से सनी देओल और बॉबी देओल नहीं जा पाए। धर्मेंद्रजी के पोते करण ने अस्थियों का विसर्जन किया। पिंड दान भी किया गया था। सनी देओल का पूरा परिवार और बॉबी देओल का पूरा परिवार भी शामिल हुआ था।' पंडित ने बताया कि विसर्जन से पहले के जो भी रीति-रिवाज थे वो एक प्राइवेट होटल में कर लिए गए थे।

पिता की याद में होगा सेलिब्रेशन धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार आनन-फानन में कर दिया गया था। इस पर कई फैन्स शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि हेमा मालिनी ने एक जर्नलिस्ट और फैमिली फ्रेंड को बताया था कि धर्मेंद्र हमेशा चाहते थे कि लोग उन्हें अच्छी कंडीशन में देखें। आखिरी समय पर उनकी स्थिति ठीक नहीं थीं। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि 8 दिसंबर को सनी और बॉबी लोनावला वाले फार्महाउस पर अपने पिता की याद में सेलिब्रेशन रखेंगे। यहां उनके फैन्स को भी आने की अनुमति होगी।