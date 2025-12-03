गंगा में विसर्जित की गईं धर्मेंद्र की अस्थियां, हरिद्वार के निजी घाट पर बॉबी-सनी देओल ने की क्रिया

संक्षेप: Dharmendra Ashes Immersed: बॉबी देओल और सनी देओल ने बुधवार को अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के एक निजी गंगा घाट पर विसर्जित कीं।

दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां आज बुधवार को उनके बेटों ने गंगा में विसर्जित कीं। इस पूरे कार्यक्रम को देओल परिवार ने बहुत प्राइवेट रखा। एक निजी होटल बुक किया गया जिसके निजी घाट पर धर्मेंद्र के बेटों ने इस अस्थि विसर्जन की क्रिया को संपन्न किया। सनी देओल और बॉबी देओल अपने बेटों (करण देओल, राजवीर देओल और आर्यमान देओल) के साथ इस होटल में मौजूद थे। सनी और बॉबी ने अपने पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं और डुबकी भी लगाई।

आखिरी वक्त में परिवार के साथ रहे सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के बेटों द्वारा उनके पिता की अस्थियां विसर्जन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मालूम हो कि बॉलीवुड के हीमैन, सीनियर एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। धर्मेंद्र की उम्र 89 साल थी और वह बढ़ती उम्र के चलते होने वाली दिक्कतों से परेशान थे। एक रोज अचानक जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ बढ़ी तो उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पलाल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां पर भी प्राइवेसी को लेकर हो रही दिक्कतों के चलते परिवार ने जल्द ही उन्हें घर ले जाने और वहीं पर इलाज जारी रखने का फैसला किया।