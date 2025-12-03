Hindustan Hindi News
गंगा में विसर्जित की गईं धर्मेंद्र की अस्थियां, हरिद्वार के निजी घाट पर बॉबी-सनी देओल ने की क्रिया

गंगा में विसर्जित की गईं धर्मेंद्र की अस्थियां, हरिद्वार के निजी घाट पर बॉबी-सनी देओल ने की क्रिया

संक्षेप:

Dharmendra Ashes Immersed: बॉबी देओल और सनी देओल ने बुधवार को अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार के एक निजी गंगा घाट पर विसर्जित कीं।

Wed, 3 Dec 2025 12:47 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
दिवंगत बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की अस्थियां आज बुधवार को उनके बेटों ने गंगा में विसर्जित कीं। इस पूरे कार्यक्रम को देओल परिवार ने बहुत प्राइवेट रखा। एक निजी होटल बुक किया गया जिसके निजी घाट पर धर्मेंद्र के बेटों ने इस अस्थि विसर्जन की क्रिया को संपन्न किया। सनी देओल और बॉबी देओल अपने बेटों (करण देओल, राजवीर देओल और आर्यमान देओल) के साथ इस होटल में मौजूद थे। सनी और बॉबी ने अपने पिता की अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं और डुबकी भी लगाई।

आखिरी वक्त में परिवार के साथ रहे

सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के बेटों द्वारा उनके पिता की अस्थियां विसर्जन किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मालूम हो कि बॉलीवुड के हीमैन, सीनियर एक्टर धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। धर्मेंद्र की उम्र 89 साल थी और वह बढ़ती उम्र के चलते होने वाली दिक्कतों से परेशान थे। एक रोज अचानक जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ बढ़ी तो उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पलाल में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां पर भी प्राइवेसी को लेकर हो रही दिक्कतों के चलते परिवार ने जल्द ही उन्हें घर ले जाने और वहीं पर इलाज जारी रखने का फैसला किया।

अंतिम वक्त में परिवार के साथ रहे

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने बताया कि वह अपने अंतिम समय में परिवार वालों के साथ रहे। धर्मेंद्र के आखिरी पलों को परिवार ने निजी रखा क्योंकि परिवार लगातार हर चीज की सोशल मीडिया पर नुमाइश किए जाने से काफी आहत था। सनी देओल ने तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान नहीं किए जाने और उनके परिवार को ऐसे वक्त में परेशान करने के लिए मीडिया को काफी खरी-खोटी भी सुनाई। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में बहुत ही किया गया। बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे इस वक्त में मौजूद रहे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Dharmendra Deol

