शोले में धर्मेंद्र ने कर रखी थी कैमरामैन से सेटिंग, जानिए क्यों हर रीटेक के लिए दिया करते थे 20 रुपये
Dharmendra: भारतीय सिनेमा जगत से धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा धक्का है। धर्मेंद्र का चुलबुला अंदाज शूटिंग सेट पर किसी को बोर नहीं होने देता था। चलिए जानते हैं उनका ऐसा ही एक यादगार किस्सा।
बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार्स में से एक, लीजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र की तबीयत बीते काफी वक्त से नासाज थी और पिछले दिनों वो कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में भी भर्ती थे। धर्मेंद्र का जाना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा धक्का है। शोले से लेकर धरम वीर तक उनकी हर आइकॉनिक फिल्म भारतीय सिनेमा जगत को एक नए पायदान पर ले गई। धर्मेंद्र की रौबदार आवाज जहां पर्दे पर लोगों को भाती तो वहीं रियल लाइफ में उनका चुलबुला अंदाज सबका दिल जीत लेता।
जब जान बूझकर करवाते थे रीटेक
धर्मेंद्र के बारे में एक मशहूर किस्सा है कि जब वो फिल्म शोले की शूटिंग कर रहे थे, तब जान बूझकर रीटेक करवाया करते थे। धर्मेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो शोले की शूटिंग के दौरान हेमा को पसंद करने लगे थे और लाइट मैन और कैमरा पर्सन को पैसे दिया करते थे, ताकि वो जान बूझकर शॉक खराब करवा दें और फिर से रीटेक करना पड़े। धर्मेंद्र की ऐसी तमाम चुलबुली हरकतें हैं जिनके चलते शूटिंग सेट पर माहौल हल्का बना रहता और सभी का काम में दिल लगा रहता था।
हर रीटेक के लिए देते थे 20 रुपये
शोले की बॉलीवुड की कुछ सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की कहानी थी, जिन्हें ठाकुर गब्बर नाम के विलेन को मारने के लिए ले आता है। फिल्म में रोमांस से लेकर ड्रामा तक और एक्शन से लेकर थ्रिलर तक सब कुछ था। फिल्म में धर्मेंद्र (वीरू) के हेमा मालिनी (बसंती) के साथ कई रोमांटिक सीन थे और कहा जाता है कि धरम पाजी हर रोमांटिक सीन का रीटेक करवाने के लिए लाइटमैन और कैमरा वाले को 20 रुपये देते थे।
