धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती में इसलिए आई थी दरार, लोगों ने की थी भड़काने की कोशिश

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से एक्टर धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई और प्रेरणा मानते आए हैं। दोनों की साथ में पहली ही फिल्म से इनके बीच दोस्ती का रिश्ता हुआ और अभी तक है। लेकिन एक वक्त इनके बीच दरार की खबर भी सामने आई थी।

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिनकी दोस्ती मिसाल बन गई। उनमें से एक जोड़ी रही है धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और पर्दे से लेकर असल जिंदगी तक इनकी बॉन्डिंग चर्चा में रही। धर्मेंद्र अक्सर कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक शत्रुघ्न सिन्हा हैं। वहीं शत्रुघ्न भी हमेशा धर्मेंद्र की सादगी और बड़े दिल की तारीफ करते रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इस दोस्ती में दरार आ गई थी।

दोस्ती की शुरुआत साल 1969 की फिल्म ‘प्यार ही प्यार’ के सेट पर दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। फिल्म के एक सीन में शत्रुघ्न को रस्सियों से बांधा गया था। लेकिन सीन के बाद फिर उन्हें खोलना भूल गए। ऐसे में फिल्म के लीड हीरो ने शत्रुघ्न जैसे न्यूकमर के दर्द को पहचाना और रस्सियों की तुरंत खुलवाया। धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार की इस बात ने शत्रुघ्न पर गहरी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। फिल्म ब्लैकमेल फिल्म की शूटिंग के दौरान तो धर्मेंद्र, शत्रुघ्न को अपने साथ अलीबाग भी ले जाया करते थे। वहां दोनों एक ही जगह रुकते, साथ में टहलने जाते और हर टॉपिक पर बातें करते। धर्मेंद्र उन्हें हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे।

लोगों ने भड़काया लेकिन जैसे-जैसे शत्रुघ्न बड़े स्टार बनते गए इनके बीच दरार लाने की कोशिश की गई। शत्रुघ्न ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की थी, खासकर फिल्म दोस्त की सफलता के बाद। जब कुछ ने धर्मेंद्र से कहा कि फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट शत्रुघ्न ले गए हैं, तो धर्मेंद्र ने मुस्कुराकर कहा था, “वो मेरा छोटा भाई है, उसे सफलता मिली तो मुझे खुशी है।”