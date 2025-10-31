Hindustan Hindi News
धर्मेंद्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 89 साल के हैं एक्टर, करीबियों ने कहा…

धर्मेंद्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 89 साल के हैं एक्टर, करीबियों ने कहा…

Fri, 31 Oct 2025 08:22 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब ये बात सामने आई तब धर्मेंद्र के फैंस परेशान हो गए। ऐसे में अभिनेता के करीबियों ने साफ किया कि धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें सिर्फ रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, करीबियों ने ये भी बताया कि भर्ती होने का फैसला खुद धर्मेंद्र ने लिया था।

क्या बोले सूत्र?

हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सूत्र ने कहा, “धर्मेंद्र इस समय ब्रीच कैंडी अस्पताल में हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अभिनेता का स्वास्थ्य ठीक है। वे नियमित मेडिकल चेकअप के लिए अक्सर अस्पताल आते हैं, यही वजह है कि वे इस समय अस्पताल में हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें अस्पताल में देख लिया और ये सोच लिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वे बिल्कुल ठीक हैं।”

धर्मेंद्र का था ये फैसला

परिवार के अनुसार, धर्मेंद्र ने खुद अस्पताल में भर्ती होने का फैसला लिया है। दरअसल, वे चाहते हैं कि उनके सभी जरूरी टेस्ट एक साथ हो जाएं और उन्हें रोज-रोज अस्पताल जाना न पड़े। इतना ही नहीं, कहा ये भी जा रहा है कि उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, जो अपनी-अपनी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, अपने पिता की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। वे समय-समय पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की जानकारी लेते रहते हैं।

Dharmendra Deol

