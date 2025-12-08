धर्मेद्र के 90वें जन्मदिन पर बेटी ईशा देओल ने लिखा इमोशनल लेटर- पापा मैं बहुत दर्द के साथ…

संक्षेप: धर्मेंद्र 24 नवंबर को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका परिवार गहरे शोक में है। उनके बर्थडे पर हर कोई इमोशनल है। ऐसे में धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने अपने पिता के लिए इंस्टाग्राम पर लेटर लिखा है।

धर्मेंद्र की 90वें जन्मदिन (8 दिसंबर) पर उनके फैन्स उन्हें याद कर रहे हैं। इस बीच उनकी बेटी ईशा ने अपने पिता को याद करके इमोशनल पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट ने अपने पिता के साथ बिताए अनमोल पलों को समेटने की कोशिश की है। साथ ही बताया है कि वह उन्हें याद करके कितने दर्द में हैं। ईशा ने वादा किया है कि वह हमेशा उन्हें अपने दिल में रखेंगी और उनकी दी हुई सीख को आगे बढ़ाएंगी।

धर्मेंद्र के नाम ईशा का लेटर ईशा ने 8 दिसंबर, सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपने पिता की तस्वीरों के साथ एक मैसेज लिखा है। ईशा लिखती हैं, 'मेरे डार्लिंग पापा,हमारा वादा, सबसे मजबूत बंधन। हमारे सारे जन्मों, हर लोक और उससे भी आगे 'हम' हमेशा साथ हैं पापा। चाहे वो स्वर्ग हो या धरती हम एक हैं। अभी मैंने आपको बहुत कोमलता से, संभालकर, बहुत कीमती अहसास के साथ अपने दिल में बहुत गहराई तक सहेजकर रखा है ताकि इस पूरे जीवन आपको साथ लेकर चल सकूं।

पिता को यादकर हुईं इमोशनल ईशा आगे लिखती हैं, 'जादुई, अनमोल यादें... जिंदगी के सबक, सीख, गाइडेंस, स्नेह, निस्वार्थ प्यार,आपकी गरिमा और ताकत जो आपने मुझे बेटी के तौर पर दी हैं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता न ही कोई बराबरी कर सकता है। मैं बहुत दर्द के साथ आपको मिस करती हूं पापा... आपका स्नेहभरा सुरक्षा देने वाला गले लगाना, आपके नरम और मजबूत हाथ जिसमें ना जाने कितने अनकहे मैसेज छिपे थे और आपकी आवाज जिससे आप मेरा नाम लेते थे जिसके बाद हम ना जाने कितनी बातें करते, हंसते और शायरियों का दौर चलता।







ईशा ने किया ये वादा आपका मंत्र, हमेशा विनम्र रहो, खुश रहो, स्वस्थ और मजबूत रहो... मैं वादा करती हूं कि बहुत गर्व और सम्मान के साथ आपकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आपका प्यार उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊं जो आपको मेरी तरह प्यार करते थे।

आई लव यू पापा