खंडाला फार्महाउस पर नहीं मनाई जाएगी धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी, परिवार ने किए ये बदलाव

संक्षेप:

कई दिनों से ऐला कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी को उनके खंडाला फार्महाउस में सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस प्लान में बदलाव किए गए हैं।

Dec 08, 2025 06:11 am IST
yबॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की आज बर्थ एनिवर्सरी है। एक्टर अगर जिंदा होते तो आज उनका 90वां बर्थडे होता। धर्मेंद्र के निधन के बाद भी उनका परिवार उनके इस दिन को खास तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहले कहा जा रहा था कि उनके खंडाला वाले फार्महाउस में एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसमें एक्टर के फैंस भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि इस प्लान में बदलाव किए गए हैं।

क्यों किए गए बदलाव

न्यूज 9 की रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी में बदलाव किए गए हैं और अब एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी को मुंबई वाले घर में सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है कि क्योंकि वे सेलिब्रेशन को पर्सनल, इमोशनल और घर के क्लोज रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक्टर ने वहीं अपनी लाइफ के ज्यादा पल बिताए हैं।

एक्टर के फैंस करेंगे उनकी यादों को सेलिब्रेट

खबर यह भी है कि एक्टर के फैंस सुबह से वहां जाएंगे एक्टर की यादों को सेलिब्रेट करने। इतना ही नहीं सिर्फ भारत के हर पार्ट से नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोग आएंगे।

सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमैंट्स की भी पूरी तैयारी कर ली है ताकि सब आसानी से हो जाए मुंबई वाले घर में।

बता दें कि धर्मेंद्र कुछ समय से बीमार थे, फिर पिछले महीने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। एक्टर की हालत काफी गंभीर थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद एक्टर को घर ले आए थे और वहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन बर्थडे से कुछ दिन पहले 24 नवंबर को एक्टर इस दुनिया को छोड़कर चले गए।

Dharmendra Deol

