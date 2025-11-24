शादीशुदा धर्मेंद्र को पहली नजर में हुआ था हेमा मालिनी से प्यार, इस मूवी के दौरान शुरू हुई थी लव स्टोरी

संक्षेप: आज भले ही धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हमेशा ही लोगों के बीच याद की जाएगी। आज हम आपको इस खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं।

बॉलीवुड ने अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने लंबी बीमारी के चलते आज यानी 24 नवंबर को दुनिया से अलविदा कह दिया। एक्टर के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आज भले ही धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हमेशा ही लोगों के बीच याद की जाएगी। आज हम आपको इस खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं।

पहली नजर में हुआ था प्यार हेमा मालिनी ने ऑटो बायोग्राफी 'हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली मुलाकात के खूबसूरत पलों के बारे में बताया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1970 में "तू हसीन मैं जवां" के सेट पर हुई थी। पहली ही नजर में धर्मेंद्र, हेमा के दिवाने हो गए थे। दोनों इस फिल्म में लीड रोल में थे। बताया जाता है, फिल्म खत्म होते-होते दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। एक पुराने इंटरव्यू में, हेमा ने बताया था, 'उन्होंने धर्मेंद्र को देखा और, उन्हें एहसास हो गया कि यही वो शख्स हैं जिनके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं।'

नहीं दिया था पहली पत्नी को तलाक बता दें कि हेमा मालिनी से जब धर्मेंद्र का इश्क परवान चढ़ रहा था वो पहले से ही शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही साल 1980 में हेमा से शादी कर ली। कहा जाता है कि दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदला था, लेकिन धर्मेंद्र ने इस बात से हमेशा ही इनकार किया था।