Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDharmenda Deol And Hema Malini Love Story Know His First Meeting
शादीशुदा धर्मेंद्र को पहली नजर में हुआ था हेमा मालिनी से प्यार, इस मूवी के दौरान शुरू हुई थी लव स्टोरी

शादीशुदा धर्मेंद्र को पहली नजर में हुआ था हेमा मालिनी से प्यार, इस मूवी के दौरान शुरू हुई थी लव स्टोरी

संक्षेप:

आज भले ही धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हमेशा ही लोगों के बीच याद की जाएगी। आज हम आपको इस खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं।

Mon, 24 Nov 2025 04:18 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड ने अपना एक और अनमोल रत्न खो दिया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने लंबी बीमारी के चलते आज यानी 24 नवंबर को दुनिया से अलविदा कह दिया। एक्टर के निधन ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। आज भले ही धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हो, लेकिन उनकी और हेमा मालिनी की लव स्टोरी हमेशा ही लोगों के बीच याद की जाएगी। आज हम आपको इस खूबसूरत जोड़ी की लव स्टोरी बताने जा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहली नजर में हुआ था प्यार

हेमा मालिनी ने ऑटो बायोग्राफी 'हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' में धर्मेंद्र के साथ अपनी पहली मुलाकात के खूबसूरत पलों के बारे में बताया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1970 में "तू हसीन मैं जवां" के सेट पर हुई थी। पहली ही नजर में धर्मेंद्र, हेमा के दिवाने हो गए थे। दोनों इस फिल्म में लीड रोल में थे। बताया जाता है, फिल्म खत्म होते-होते दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। एक पुराने इंटरव्यू में, हेमा ने बताया था, 'उन्होंने धर्मेंद्र को देखा और, उन्हें एहसास हो गया कि यही वो शख्स हैं जिनके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं।'

नहीं दिया था पहली पत्नी को तलाक

बता दें कि हेमा मालिनी से जब धर्मेंद्र का इश्क परवान चढ़ रहा था वो पहले से ही शादीशुदा और चार बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही साल 1980 में हेमा से शादी कर ली। कहा जाता है कि दूसरी शादी के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदला था, लेकिन धर्मेंद्र ने इस बात से हमेशा ही इनकार किया था।

इन फिल्मों में आने वाले थे नजर

धर्मेंद्र इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म इक्कीस को लेकर सुर्खियों में बने थे। उनकी फिल्म इक्कीस का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र के साथ बिग बी के नवासे अगस्त्य नंदा नजर आए थे। इस मूवी के साथ अगस्त्य बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। फिल्म में धर्मेंद्र का छोटा लेकिन इंपैक्टफुल रोल था, जिसकी कुछ झलकियां दर्शकों को इक्कीस के ट्रेलर में देखने को मिली हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Dharmendra Deol hema malini

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।