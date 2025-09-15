बचपन में इडली खाने के लिए बेचते थे फूल, धनुष की कहानी पर लोगों को नहीं हुआ भरोसा, कहा- झूठा

धनुष का कहना है कि बचपन में उन्हें इडली इतनी पसंद थी कि रोजाना खाने को जी ललचाता था। वह अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो सुबह 4 बजे उठकर फूल चुनते फिर उन्हें बेचकर 2 रुपये कमाते थे।

साउथ एक्टर धनुष ने अपनी अपकमिंग फिल्म इडली कडई का नाम अपने बच्चों की यादों से प्रेरित होकर रखा है। यह बात उन्होंने मूवी के ऑडियो लॉन्च इवेंट में बताई। उन्होंने बताया कि वह छोटे थे तो इडली खरीदने के लिए फूल बेचने पड़ते थे क्योंकि पैसे नहीं थे। हालांकि धनुष की यह बात इंटरनेट पर कई लोगों को हजम नहीं हो रही क्योंकि धनुष एक डायरेक्टर के बेटे हैं।

पड़ोस से इकट्ठे करते थे फूल धनुष ने इवेंट में बताया कि उन्हें इडली काफी पसंद है। बचपन में हमेशा इडली खाने को जी ललचाता रहता था लेकिन उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता था। वह बोलते हैं, 'जब मैं बच्चा था तो हर दिन इडली खाने का मन होता था, लेकिन अफोर्ड नहीं कर पाता था। इसलिए हमने पड़ोस से फूल इकट्ठे करने शुरू किए। हर दिन जितने फूल इकट्ठे करते, हर दिन उतना पैसा मिलता। मेरी बहन, चचेरे भाई-बहन और मैं 4 बजे इस काम के लिए उठ जाते और करीब दो घंटे लगते।'

2 रुपये की खरीदते थे इडली धनुष ने बताया कि उन दिनों इडली खाने में जो संतुष्टि मिलती है वैसे अब कहां, जबकि अब वह अफोर्ड कर सकते हैं। धनुष बोले, 'हमें उस काम के 2 रुपये मिलते थे। इसके बाद हम पंप सेट पर जाकर नहाते, सिर्फ टॉवल पहनकर ही सड़क पर आ जाते। इतने पैसे में हमें 4 से 5 इडली मिल जातीं। अपनी मेहनत से कमाए पैसे से इडली खाने के उस संतोष की कोई बराबरी नहीं है। बचपन में जो खुशी और स्वाद मिलता था वो आज रेस्ट्रॉन्ट में नहीं मिलता।' धनुष ने बताया कि बचपन की इन यादों की वजह से ही अपनी फिल्म का नाम इडली कडई रखा है, जिसका मतलब हिंदी में इडली की दुकान है।



