इस एक्टर ने माना कि जख्मी आशिक जैसा है उसका चेहरा, कृति सैनन के साथ आने वाली है दमदार फिल्म

साउथ के इस सुपरस्टार ने माना जख्मी आशिक जैसा है उसका चेहरा। कृति सैनन के साथ आने वाली है दमदार फिल्म।
Dhanush in TIM: साउथ के सुपरस्टार एक्टर धनुष और बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन स्टारर फिल्म सिनेमाघरों में 28 नवंबर 2025 रिलीज होने जा रही है। फिल्म की स्टार कास्ट अभी इसके प्रमोशन में बिजी हैं और धनुष ने अपने चेहरे और अपीयरेंस को लेकर बात की। आनंद एल. राय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अपने किरदार 'शंकर' के बारे में बात करते हुए धनुष ने कहा कि उनका चेहरा किसी घायल आशिक जैसा दिखाई पड़ता है।
घायल आशिक जैसा है चेहरा
धनुष ने समाचार एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कहा कि एक बार आनंद एल राय और कृति सैनन ने उन्हें बताया था कि उनका चेहरा एक जख्मी आशिक का चेहरा है। एक्टर ने कहा कि उन्होंने आनंद और कृति की इस बात को एक तारीफ के तौर पर लिया था। धनुष ने कहा, "मेरा इश्क में चोट खाए आशिक जैसा चेहरा है... एक घायल आदमी जैसा चेहरा।" धनुष ने 'तेरे इश्क में' शंकर के किरदार की बात करते हुए कहा कि शंकर को पसंद करना किसी के लिए भी बहुत आसान है।
धनुष ने बताया अपना किरदार
धनुष ने बताया, "शंकर को पसंद करना आसान है, लेकिन उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उनके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। एक बार जब आप फिल्म देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस किरदार को निभाने के लिए उन्हें कितने चेलैंज फेस करने पड़े होंगे। जब कोई एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता है और इस तरह की चुनौतियों को देखता है, तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। 'हां, मैं इसी का इंतजार कर रहा था।' मैं कुछ कर सकता हूं।"
कुबेरा में किया था भिखारी का किरदार
वर्क फ्रंट की बात करें तो धनुष की पिछली फिल्म 'कुबेरा' थी जिसमें वह रश्मिका मंदाना के साथ काम करते नजर आए थे। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस और उनके काम को लेकर काफी तारीफें मिलीं। 'कुबेरा' की कहानी में धनुष एक भिखारी का किरदार निभाते हैं, जो अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है, लेकिन इसके पीछे उसके अंदर नैतिक और मानवीय जद्दोजहद है। अगर घर बैठे आपको यह फिल्म एन्जॉय करनी है तो यह ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर उपलब्ध है।
