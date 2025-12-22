Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhanush starrer tere ishq mein and ajay devgn de de pyaar de 2 ott release details read here
जानिए OTT पर कब और कहां देखी जा सकेंगी धनुष की ‘तेरे इश्क में’ और अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’

जानिए OTT पर कब और कहां देखी जा सकेंगी धनुष की ‘तेरे इश्क में’ और अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’

संक्षेप:

अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 और धनुष स्टारर ‘तेरे इश्क में’ थिएटर रिलीज के बाद OTT प्लेटफार्म पर दस्तक देने के लिए लिए तैयार है। फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए कब और कहां देखी जा सकेगी ये फिल्में।

Dec 22, 2025 04:07 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 में कई शानदार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के बाद OTT प्लेटफार्म पर भी धमाका किया। सैयारा, छावा जैसी फिल्मों को OTT पर जबरदस्त रिएक्शन मिला। अब ऑडियंस अजय देवगन की फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ और धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों ने थिएटर ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। अब इन फिल्मों के OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होने का इंतजार हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेरे इश्क में

रांझणा जैसी फिल्म बनाने वाले आनंद एल राय ने एक बार फिर धनुष के साथ ‘तेरे इश्क में’ जैसी अनोखी लव स्टोरी बनाई है। इस फिल्म में कृति सेनन ने लीड मुक्ति का किरदार निभाया है और धनुष बने हैं शंकर। एक अनोखी लव स्टोरी जो अंत में दर्द देती है। थिएटर में बैठी ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर देती है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिएक्शन मिला। रिपोर्ट के मुताबिक 85 से 95 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 147 की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अब OTT पर आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 23 जनवरी तक नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी।

ये भी पढ़ें:साल के 6 सबसे बड़े बॉलीवुड विवाद, दीपिका से लेकर सैफ, इन वजहों से रहे खबरों में
ये भी पढ़ें:कोई गलती हो तो क्षमा करना…सनी देओल ने शेयर किया धर्मेंद्र का आखिरी मैसेज

दे दे प्यार दे 2

अजय देवगन और रकुल प्रीत की जोड़ी को दे दे प्यार दे के पहले भाग में पसंद किया गया था। एक अधेड़ के आशीष की अपने से आधी उम्र लड़की के साथ लव स्टोरी को पसंद किया गया था। इस बार फिल्म के दूसरे भाग में आर माधवन जैसे एक्टर भी हैं जिन्होंने जान फूंक दी है। आर माधवन रकुल के किरदार के पिता बने हिना उर सोशल मीडिया पर एक्टर की परफॉरमेंस की खूब तारीफ हुई थी। अब ये फिल्म OTT प्लेटफार्म पर रिलीज हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Ajay Devgn Kriti Sanon rakul preet singh अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।