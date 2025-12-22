जानिए OTT पर कब और कहां देखी जा सकेंगी धनुष की ‘तेरे इश्क में’ और अजय देवगन की ‘दे दे प्यार दे 2’

संक्षेप: अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 और धनुष स्टारर ‘तेरे इश्क में’ थिएटर रिलीज के बाद OTT प्लेटफार्म पर दस्तक देने के लिए लिए तैयार है। फिल्म की OTT रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जानिए कब और कहां देखी जा सकेगी ये फिल्में।

साल 2025 में कई शानदार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के बाद OTT प्लेटफार्म पर भी धमाका किया। सैयारा, छावा जैसी फिल्मों को OTT पर जबरदस्त रिएक्शन मिला। अब ऑडियंस अजय देवगन की फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ और धनुष और कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ का इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही फिल्मों ने थिएटर ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया था। अब इन फिल्मों के OTT प्लेटफार्म पर रिलीज होने का इंतजार हो रहा है।

तेरे इश्क में रांझणा जैसी फिल्म बनाने वाले आनंद एल राय ने एक बार फिर धनुष के साथ ‘तेरे इश्क में’ जैसी अनोखी लव स्टोरी बनाई है। इस फिल्म में कृति सेनन ने लीड मुक्ति का किरदार निभाया है और धनुष बने हैं शंकर। एक अनोखी लव स्टोरी जो अंत में दर्द देती है। थिएटर में बैठी ऑडियंस को रोने पर मजबूर कर देती है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिएक्शन मिला। रिपोर्ट के मुताबिक 85 से 95 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 147 की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और अब OTT पर आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म 23 जनवरी तक नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी।