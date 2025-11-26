धनुष-कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज से पहले कर ली शानदार कमाई, धमाकेदार होगी ओपनिंग

संक्षेप: धनुष और कृति सेनन अपनी फिल्म तेरे इश्क के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज से पहले इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग देने के लिए तैयारी कर ली है। अगर कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन आंकड़ा शानदार हो सकता है।

धनुष और कृति सेनन अपनी फिल्म तेरे इश्क में के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर सामने आया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस फिल्म रिलीज का इतंजार कर रही है। रांझणा के बाद धनुष को फिर से आशिक मिजाज अंदाज में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। फिल्म इस 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। उससे पहले फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही धमाकेदार कमाई कर ली है। धनुष और कृति की फिल्म तेरे इश्क में पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग कर सकती है।

तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने सिर्फ टॉप दो नेशनल चेन PVR Inox और Cinepolis में ओपनिंग डे के लिए करीब 17,000 टिकट बेच डाले हैं। इनमें से सिर्फ PVR Inox में ही लगभग 14,000 टिकट बिक चुके हैं। फिल्म की रिलीज में अभी भी तीन दिन बाकी हैं, ऐसे में तेरे इश्क में के पास एडवांस बुकिंग में 60,000 से 70,000 टिकट तक पहुंचने की क्षमता है, बशर्ते आने वाले दिनों में इसकी स्पीड इसी तरह बनी रहे। अगर फिल्म उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग करती है, तो इसका पहला दिन 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच खत्म हो सकता है। कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि तेरे इश्क की ओपनिंग इस साल कई फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है।