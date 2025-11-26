Hindustan Hindi News
धनुष-कृति सेनन की फिल्म ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज से पहले कर ली शानदार कमाई, धमाकेदार होगी ओपनिंग

संक्षेप:

धनुष और कृति सेनन अपनी फिल्म तेरे इश्क के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। रिलीज से पहले इस फिल्म ने शानदार ओपनिंग देने के लिए तैयारी कर ली है। अगर कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन आंकड़ा शानदार हो सकता है।

Wed, 26 Nov 2025 09:23 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
धनुष और कृति सेनन अपनी फिल्म तेरे इश्क में के लिए खबरों में बने हुए हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर सामने आया था जिसे देखने के बाद ऑडियंस फिल्म रिलीज का इतंजार कर रही है। रांझणा के बाद धनुष को फिर से आशिक मिजाज अंदाज में देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। फिल्म इस 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। उससे पहले फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही धमाकेदार कमाई कर ली है। धनुष और कृति की फिल्म तेरे इश्क में पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग कर सकती है।

तेरे इश्क में की एडवांस बुकिंग

धनुष और कृति सेनन स्टारर फिल्म तेरे इश्क में ने एडवांस बुकिंग में शानदार शुरुआत की है। फिल्म ने सिर्फ टॉप दो नेशनल चेन PVR Inox और Cinepolis में ओपनिंग डे के लिए करीब 17,000 टिकट बेच डाले हैं। इनमें से सिर्फ PVR Inox में ही लगभग 14,000 टिकट बिक चुके हैं। फिल्म की रिलीज में अभी भी तीन दिन बाकी हैं, ऐसे में तेरे इश्क में के पास एडवांस बुकिंग में 60,000 से 70,000 टिकट तक पहुंचने की क्षमता है, बशर्ते आने वाले दिनों में इसकी स्पीड इसी तरह बनी रहे। अगर फिल्म उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग करती है, तो इसका पहला दिन 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच खत्म हो सकता है। कमाई इससे भी ज्यादा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि तेरे इश्क की ओपनिंग इस साल कई फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है।

फिल्म से उम्मीदें

धनुष और कृति सेनन की इस म्यूज़िकल रोमांस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर फिल्म अपने रिलीज वाले हफ्ते में धमाकेदार कमाई कर लेगी तो अगले हफ्ते रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से टक्कर आसान हो सकती है।

