Tere Ishq Mein Box Office: धुरंधर रिलीज से पहले ही कम हुई धनुष-कृति की फिल्म की कमाई, 7वें दिन कमाए इतने
बॉलीवुड एक्टर धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में की कमाई रणवीर सिंह की धुरंधर की रिलीज से पहले ही धीमी हो गई है। फिल्म ने अपने 7 दिन के समय में अब तक सिर्फ इतने करोड़ कमाए हैं। गुरुवार को हुई सबसे कम कमाई।
धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में रिलीज के बाद से खबरों में बनी हुई है। एक अनोखी लव स्टोरी जिसकी कहानी आज की ऑडियंस को भी प्रभावित कर रही है। धनुष पहले ही रांझणा और अतरंगी रे जैसी फिल्मों से ऑडियंस के बीच अपने जुनूनी रोमांटिक हीरो की छवि बना चुके हैं। अब तेरे इश्क में भी उन्हें पसंद किया जा रहा है। कृति के साथ उनकी जोड़ी जम रही है जिसका असर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नजर आ रहा है। हालांकि, अपने सांतवे दिन फिल्म की कमाई में कमी जरूर आई है।
फिल्म की कमाई
फिल्म तेरे इश्क में की कमाई की बात करें तो 16 करोड़ की दमदार शुरुआत करने के बाद उम्मीदें बढ़ गई थी। फिल्म में अपने पहले वीकेंड के शनिवार को 17 करोड़, रविवार को सबसे ज्यादा 19 करोड़, सोमवार को 8.75, मंगलवार को 10.25 करोड़, बुधवार को 6.85 करोड़ और गुरुवार को सबसे कम 3.94 करोड़ का बिजनेस किया है। इन 7 दिनों में फिल्म ने अब तक 81.79 की कमाई कर ली है। अब कल रणवीर सिंह की धुरंधर की रिलीज के बाद शायद धनुष की फिल्म पिछड़ जाए। ऐसे में फिल्म के लिए मोटी कमाई कर पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है।
फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी की बात करें तो ये एक अनोखी लव स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म में धनुष शंकर नाम के शख्स के किरदार में हैं और कृति बनी है मुक्ति। बताया जा रहा है ये दोनों एक्टर्स की बेस्ट परफॉरमेंस से एक है। ऑडियंस ने इस अनोखी लव स्टोरी को पसंद किया है। फिल्म का टाइटल ट्रैक, और अन्य गाने पहले ही ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना चुके हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।