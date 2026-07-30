धनुष बोले- सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जन्मदिन कब आता है; होने लगे ट्रोल, क्यों? पढ़ें खबर

धनुष बोले- सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जन्मदिन कब आता है; होने लगे ट्रोल, क्यों? पढ़ें खबर
Dhanush: धनुष सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल, उन्होंने ऐसी कहानी सुनाई है जिसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं और उन्हें बेस्ट स्टोरी टेलिंग का अवॉर्ड दे रहे हैं।
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार धनुष ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल, चेन्नई में उनके फैंस ने उनके 43वें जन्मदिन के मौके पर एक रक्तदान शिविर आयोजित करवाया था। ऐसे में धनुष भी उस शिविर में पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद लोगों के सामने अपने बचपन के किस्से सुनाए। धनुष ने उन्हें बताया कि उन्हें कई सालों तक अपना जन्मदिन पता ही नहीं था। वो बस स्कूल में दूसरों को जन्मदिन मनाते देखते थे।
धनुष ने क्या कहा?
धनुष ने कार्यक्रम में कहा, '28 जुलाई मेरे लिए बस एक आम तारीख है। बचपन में जब मैं स्कूल में बाकी बच्चों को उनके जन्मदिन पर रंग-बिरंगे कपड़ों में आते और टॉफियां बांटते देखता था, तो मुझे ये दिन बहुत खास लगता था। मुझे चौथी कक्षा तक तो पता भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन कब आता है। मैं बस दूसरों को देखता रहता था और यही सोचता था कि कब मेरा भी जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा।'
फिर कैसे पता चली जन्म की तारीख?
धनुष ने आगे कहा, 'एक दिन मैंने अपनी बहन से बात की और उसे बताया कि मैं भी अपना जन्मदिन मनाना चाहता हूं। तो मेरी बहन मेरे माता-पिता के पास गई और उसने उनसे मेरे जन्म की तारीख पूछी। तब मुझे पता चला कि मेरा जन्मदिन 28 जुलाई को आता है। हमारे घर में सिर्फ दीवाली और पोंगल पर ही नए कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन किसी तरह मैंने घरवालों को जन्मदिन पर रंग-बिरंगे कपड़े दिलाने के लिए मना लिया। फिर क्या, मैंने अपने बचे हुए पैसों से चॉकलेट्स खरीदी और रंग-बिरंगे कपड़े पहनकर स्कूल चला गया। जब मैं उन कपड़ों में टॉफियां बांटीं, तो मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ।'
अब अपना जन्मदिन नहीं मनाते धनुष
धनुष ने कहा कि अब वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। हालांकि उनके फैंस ने इतने प्यार से उनके जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किया इसलिए उन्हें आना पड़ा।
क्यों हो रहे हैं ट्रोल?
जैसे ही धनुष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि धनुष बहुत संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कस्तूरी राजा बहुत बड़े निर्देशक थे। यही कारण है कि लोगों को धनुष की ये स्टोरी फेक लग रही है। एक यूजर ने लिखा, 'क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि चौथी कक्षा तक किसी को अपना जन्मदिन ही नहीं पता था?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जब आपका मुकाबला किसी स्टोरीटेलिंग कॉम्पिटिशन में हो और सामने धनुष भाई हों!'
धनुष ने पुराने इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में क्या कहा था?
धनुष ने पुराने इंटरव्यू में कहा था, 'मेरा जन्म 1983 में हुआ था, जबकि मेरे पिता ने अपनी पहली फिल्म (एन रासाविन मनसीले) 1991 में बनाई थी। हम चार भाई-बहन थे और घर का बजट बहुत तंग रहता था। हमारी पढ़ाई माता-पिता की पहली प्राथमिकता थी और पॉकेट मनी के लिए हमें काम करना पड़ता था। 1995 के आसपास जाकर ही हमारा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो पाया था।'
धनुष के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
धनुष हाल ही में फिल्म 'कारा' में नजर आए थे। वहीं अब धनुष 'ओम चैप्टर 1 – उधिरम: द ब्लड वुड' और 'तमिल मुरुगन' में नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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