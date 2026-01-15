क्रिकेटर युजवेंद्र चहल या धनश्री वर्मा, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? दोनों की नेटवर्थ भी जानिए

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल या धनश्री वर्मा, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? दोनों की नेटवर्थ भी जानिए
Dhanashree Verma vs Yuzvendra Chahal: धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ के बारे में तो उनके फैंस को सबकुछ पता है। हालांकि आपको उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा। आइए बताते हैं।
इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। आपको तो ये बात पता ही होगी? सही कहा न! लेकिन क्या आपको ये पता है कि चहल और धनश्री में से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? नहीं न! आइए हम आपको बताते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दोनों की नेटवर्थ कितनी है और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कितने हैं।
युजवेंद्र चहल की एजुकेशन
युजवेंद्र चहल ने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने हरियाणा के महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लिया था और वहीं से ग्रेजुएशन पूरी की थी।
चहल के फॉलोअर्स और नेटवर्थ
खबर लिखने तक इंस्टाग्राम पर चहल के 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ फरवरी 2025 की ईटी नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 करोड़ रुपये है।
धनश्री वर्मा ने कितनी पढ़ाई की है?
धनश्री वर्मा ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की और फिर डी वाई यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंसेज में डिग्री हासिल की। उन्होंने शुरू में डेंटिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर उनका रुझान डांसिंग और कोरियोग्राफी की तरफ बढ़ता चला गया इसलिए उन्होंने इसी में अपना करियर बना लिया।
धनश्री वर्मा की फॉलोइंग
धनश्री वर्मा को इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 24 करोड़ रुपये है।
कितने साल चली थी दोनों की शादी?
धनश्री और चहल की शादी 2020 में हुई थी। वहीं कानूनी रूप से उनका तलाक साल 2025 में हुआ। मतलब पांच साल तक दोनों शादीशुदा थे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
