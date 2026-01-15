Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhanashree Verma vs Indian Cricketer Yuzvendra Chahal know who is more educated networth
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल या धनश्री वर्मा, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? दोनों की नेटवर्थ भी जानिए

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल या धनश्री वर्मा, कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? दोनों की नेटवर्थ भी जानिए

संक्षेप:

Dhanashree Verma vs Yuzvendra Chahal: धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ के बारे में तो उनके फैंस को सबकुछ पता है। हालांकि आपको उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता होगा। आइए बताते हैं।

Jan 15, 2026 03:40 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा का तलाक हो गया है। आपको तो ये बात पता ही होगी? सही कहा न! लेकिन क्या आपको ये पता है कि चहल और धनश्री में से ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? नहीं न! आइए हम आपको बताते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि दोनों की नेटवर्थ कितनी है और सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कितने हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

युजवेंद्र चहल की एजुकेशन

युजवेंद्र चहल ने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने हरियाणा के महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लिया था और वहीं से ग्रेजुएशन पूरी की थी।

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा

चहल के फॉलोअर्स और नेटवर्थ

खबर लिखने तक इंस्टाग्राम पर चहल के 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ फरवरी 2025 की ईटी नाऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, 45 करोड़ रुपये है।

धनश्री वर्मा ने कितनी पढ़ाई की है?

धनश्री वर्मा ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की और फिर डी वाई यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंसेज में डिग्री हासिल की। ​​उन्होंने शुरू में डेंटिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन फिर उनका रुझान डांसिंग और कोरियोग्राफी की तरफ बढ़ता चला गया इसलिए उन्होंने इसी में अपना करियर बना लिया।

युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा

धनश्री वर्मा की फॉलोइंग

धनश्री वर्मा को इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 24 करोड़ रुपये है।

कितने साल चली थी दोनों की शादी?

धनश्री और चहल की शादी 2020 में हुई थी। वहीं कानूनी रूप से उनका तलाक साल 2025 में हुआ। मतलब पांच साल तक दोनों शादीशुदा थे।

ये भी पढ़ें:दिशा पाटनी या मौनी रॉय, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की है ज्यादा पढ़ाई?
ये भी पढ़ें:क्रिकेटर विराट कोहली या बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, किसने की है ज्यादा पढ़ाई?
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
dhanashree verma Yuzvendra Chahal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।