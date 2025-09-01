Dhanashree Verma treated Ranbir Kapoor When she practising medicine Farah Khan asks Was his mouth different धनश्री ने 'डेंटिस्ट' की प्रैक्टिस के दौरान किया था इस सुपरस्टार का इलाज, फराह ने पूछा- 'क्या उनका मुंह अलग था?, Bollywood Hindi News - Hindustan
धनश्री ने 'डेंटिस्ट' की प्रैक्टिस के दौरान किया था इस सुपरस्टार का इलाज, फराह ने पूछा- 'क्या उनका मुंह अलग था?

धनश्री ने खुलासा किया कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद, उन्होंने एक डेंटिस्ट बनने का फैसला किया। डॉक्टर बनने के लिए मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती थीं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:51 PM
बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने कुकिंग व्लॉग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फरहा इस बार अपने कुक दिलीप के साथ कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा के घर पहुंची। इस दौरान दोनों के बीच काफी मजेदार बातचीत हुई। फराह ने कुकिंग के साथ-साथ धनश्री की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी कई सवाल पूछे, जिसका एक्ट्रेस ने बड़ी ही खूबसूरती और बेबाकी से जवाब दिया। फराह के नए व्लॉग में धनश्री ने एक्टर रणबीर कपूर को लेकर एक ऐसी बात बताई, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा।

धनश्री ने किया रणबीर के दांतों का इलाज

इसी दौरान फराह खान से बातचीत करते हुए, धनश्री ने खुलासा किया कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद, उन्होंने एक डेंटिस्ट बनने का फैसला किया। डॉक्टर बनने के लिए मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहती थीं। उन्होंने बताया, 'मुझे यह सब छोड़ना पड़ा। मैंने तीन साल प्रैक्टिस की, बांद्रा और लोखंडवाला में एक ही क्लिनिक था। वहां पर सभी टीवी वाले आते थे, मैंने एक बार रणबीर कपूर का भी इलाज किया है।' ये सुनते ही फराह ने दिलचस्प अंदाज़ में सवाल किया, 'आपने उनके मुंह के अंदर देखा? कैसा था? क्या वह अलग था? वह मेरा काम था। वह काफी स्वस्थ थे, उनके दांत काफी साफ थे।' धनश्री ने हंसते हुए जवाब दिया।

जमकर की मस्ती

हर बार की तरह इस बार भी फराह ने दिलीप संग जमकर मस्ती की। यही नहीं धनश्री ने भी दिलीप के काम और उनकी मजेदार बातों की तारीफ की। धनश्री ने अपने हाथों से फराह को चिकन और मशरूम पत्ता रैप खिलाया। इस डिश को खाते ही फराह ने धनश्री की तारीफ की और कहा कि उन्होंने इससे पहले इतना अच्छा रैप नहीं खाया।

