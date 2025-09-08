Dhanashree Verma took a dig on yuzvendra chahal in her new reality show rise and fall धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल पर साधा निशाना, बोलीं- रिश्ता था न, एक पॉइंट पर तो था न, तो…, Bollywood Hindi News - Hindustan
धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल पर साधा निशाना, बोलीं- रिश्ता था न, एक पॉइंट पर तो था न, तो…

धनश्री वर्मा ने रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में अपने एक्स पति युजवेंद्र चहल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना जरूर साधा है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उनका मीडिया में आना अच्छा नहीं लगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 04:37 PM
अमेजन एमएक्स प्लेयर के नए रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने हिस्सा लिया है। अभी शो को शुरू हुए तीन दिन ही हुए हैं और शो ट्रेंड कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धनश्री ने इस शो में अपने रिश्ते और इज्जत पर खुलकर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वह तलाक से पहले भी अपने पार्टनर की इज्जत करती थीं और आगे भी करती रहेंगी।

‘सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है’

नयनदीप रक्षित ने धनश्री से सवाल किया, "आपने जो इंटरव्यू दिया, उससे आप खुश हो?" इस पर धनश्री बोलीं, “नहीं! मुझे कुछ टॉपिक्स पर बात नहीं करनी थी। देखो, दो लोग हैं और उनके बीच अगर किसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर हमने तय किया कि इसे खत्म करना है, तो अपनी बात पर रहो न। सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है और शादीशुदा होने के बाद पार्टनर की इज्जत भी आपके हाथ में होती है।”

‘खुद को अच्छा दिखाना है तो काम से दिखाइए’

धनश्री ने आगे कहा, “चाहती तो मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बातें नहीं थीं कहने के लिए? लेकिन वो मेरे पति थे। मैंने तब भी उनकी इज्जत की जब मैं शादी के बंधन में बंधी थी और आज भी उनकी इज्जत करती हूं।” उन्होंने यह भी जोड़ा, “अगर आपको खुद को अच्छा दिखाना है तो अपने काम से दिखाइए। किसी और को नीचा दिखाकर अपनी इमेज सुधारने का कोई मतलब नहीं है।”

हम सबको पता है क्या हुआ

इस पर सुहाना ने कहा, “तुम तो अपना काम कर ही रही हो, तुमको क्या लेना-देना है?” धनश्री ने जवाब दिया,“नहीं! मैं उस बारे में बात कर रही हूं जो हुआ। हम सबको पता है क्या हुआ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना नेगेटिव पीआर करते हो या पब्लिक में जाकर क्या बोलते हो। ये आपकी मदद नहीं करेगा। आपका टाइम वेस्ट करेगा। और इमेज क्लीन क्यों करनी है जब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है? रिश्ता था न, एक पॉइंट पर तो था न, तो उसकी इज्जत करो। क्यों बार-बार बात करनी है उसके बारे में।”

