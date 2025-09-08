धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल पर साधा निशाना, बोलीं- रिश्ता था न, एक पॉइंट पर तो था न, तो…

धनश्री वर्मा ने रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में अपने एक्स पति युजवेंद्र चहल का नाम नहीं लिया, लेकिन उन पर निशाना जरूर साधा है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें उनका मीडिया में आना अच्छा नहीं लगा।

अमेजन एमएक्स प्लेयर के नए रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने हिस्सा लिया है। अभी शो को शुरू हुए तीन दिन ही हुए हैं और शो ट्रेंड कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धनश्री ने इस शो में अपने रिश्ते और इज्जत पर खुलकर बातें की हैं। उन्होंने कहा कि वह तलाक से पहले भी अपने पार्टनर की इज्जत करती थीं और आगे भी करती रहेंगी।

‘सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है’ नयनदीप रक्षित ने धनश्री से सवाल किया, "आपने जो इंटरव्यू दिया, उससे आप खुश हो?" इस पर धनश्री बोलीं, “नहीं! मुझे कुछ टॉपिक्स पर बात नहीं करनी थी। देखो, दो लोग हैं और उनके बीच अगर किसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर हमने तय किया कि इसे खत्म करना है, तो अपनी बात पर रहो न। सबके हाथ में अपनी इज्जत होती है और शादीशुदा होने के बाद पार्टनर की इज्जत भी आपके हाथ में होती है।”

‘खुद को अच्छा दिखाना है तो काम से दिखाइए’ धनश्री ने आगे कहा, “चाहती तो मैं भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती थी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बातें नहीं थीं कहने के लिए? लेकिन वो मेरे पति थे। मैंने तब भी उनकी इज्जत की जब मैं शादी के बंधन में बंधी थी और आज भी उनकी इज्जत करती हूं।” उन्होंने यह भी जोड़ा, “अगर आपको खुद को अच्छा दिखाना है तो अपने काम से दिखाइए। किसी और को नीचा दिखाकर अपनी इमेज सुधारने का कोई मतलब नहीं है।”

‘हम सबको पता है क्या हुआ’