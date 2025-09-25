धनश्री वर्मा ने एलिमनी पर खुलकर बात की, युजवेंद्र चहल का नाम लिए बिना बोलीं- हम दोनों…

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक के बाद रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाने लगा था कि धनश्री ने 4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी ली है। रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में धनश्री ने इस बात की।

रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के लेटेस्ट एपिसोड में आदित्य नारायण ने सबके सामने धनश्री वर्मा से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे। आदित्य ने कहा, ‘तलाक हुए कितना टाइम हो गया?’ इस पर धनश्री बोलीं, ‘लगभग एक साल।’ कुब्रा सेत ने कहा, ‘बहुत जल्दी मिल गया तुम लोगों को तलाक।’ जिस पर धनश्री ने जवाब दिया, ‘क्योंकि हम दोनों तलाक चाहते थे… इसलिए जब लोग एलिमनी कहते हैं तो वो गलत है।’

‘मेरे मां-बाप ने मुझे…’ धनश्री ने अपनी बात समझाते हुए कहा, ‘मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहो। पर ठीक है! मेरे मां-बाप ने मुझे यही समझाया है कि उन्हें ही एक्सप्लेनेशन दो जो तुम्हारे अपने हैं। ऐसे लोग जिन्हें आपसे कोई लेना-देना नहीं है और आपको उनसे कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें जाकर चीजें समझाने की जरूरत नहीं है।’

शादी पर की बात इसके बाद आदित्य ने पूछा, ‘शादी कितने साल चली थी?’ धनश्री ने जवाब दिया, ‘4 साल।’ फिर कुब्रा ने पूछा, ‘और शादी से पहले कितने साल डेट किया था?’ धनश्री बोलीं, ‘लगभग 6-7 महीने।’