क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया? फराह के सवाल पर एक्ट्रेस का जवाब कर देगा हैरान

बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने कुकिंग व्लॉग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फरहा अपने व्लॉग में स्टार्स के घर जाती हैं और उनके घर का टूर कराने के साथ-साथ उनके किचन में नई-नई रेसिपी ट्राई करती हैं। इसी बीच अब फराह खान के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड आया है। फराह इस बार कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा के घर कुक दिलीप के साथ पहुंची हैं। इस दौरान धनश्री ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की।

क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया? व्लॉग की शुरुआत फराह द्वारा अपने खूबसूरत घर के दौरे से हुई। बालकनी में लगे पौधों, बार और आरामदायक सोफे से लेकर, उन्होंने धनश्री के घर के इंटीरियर की तारीफ की। फिल्म निर्माता ने उनसे पूछा कि क्या यह पहली बार है जब वह अकेले रह रही हैं और कहा, 'नहीं पहले आप अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं, फिर आपने युजी (युजवेंद्र चलह) से शादी की, और हां, आप उसके साथ भी रह रही थीं। आप दोनों मेरी पार्टी में आई थीं।' इस बात पर जोर देते हुए कि क्रिकेटर से तलाक के बाद चीजें कितनी बदल गई हैं। फराह ने यह भी पूछा कि क्या उनके (धनश्री और चहल) के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जिसका धनश्री ने हां में जवाब दिया। कोरियोग्राफर ने कहा, 'मैं यूजी से भी मैसेज के जरिए संपर्क में हूं। वह मुझे मां कहकर बुलाता था, वह बहुत प्यारा है।'