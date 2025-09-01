Dhanashree Verma Talk About Her Personal And Professional Life With Farah Khan New Vlog क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया? फराह के सवाल पर एक्ट्रेस का जवाब कर देगा हैरान, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhanashree Verma Talk About Her Personal And Professional Life With Farah Khan New Vlog

क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया? फराह के सवाल पर एक्ट्रेस का जवाब कर देगा हैरान

 फराह इस बार कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा के घर कुक दिलीप के साथ पहुंची हैं। इस दौरान धनश्री ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की। व्लॉग की शुरुआत फराह द्वारा अपने खूबसूरत घर के दौरे से हुई।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 04:37 PM
share Share
Follow Us on
क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया? फराह के सवाल पर एक्ट्रेस का जवाब कर देगा हैरान

बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान इन दिनों अपने कुकिंग व्लॉग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फरहा अपने व्लॉग में स्टार्स के घर जाती हैं और उनके घर का टूर कराने के साथ-साथ उनके किचन में नई-नई रेसिपी ट्राई करती हैं। इसी बीच अब फराह खान के कुकिंग व्लॉग का नया एपिसोड आया है। फराह इस बार कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा के घर कुक दिलीप के साथ पहुंची हैं। इस दौरान धनश्री ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की।

क्या धनश्री और चहल के बीच सब ठीक हो गया?

व्लॉग की शुरुआत फराह द्वारा अपने खूबसूरत घर के दौरे से हुई। बालकनी में लगे पौधों, बार और आरामदायक सोफे से लेकर, उन्होंने धनश्री के घर के इंटीरियर की तारीफ की। फिल्म निर्माता ने उनसे पूछा कि क्या यह पहली बार है जब वह अकेले रह रही हैं और कहा, 'नहीं पहले आप अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं, फिर आपने युजी (युजवेंद्र चलह) से शादी की, और हां, आप उसके साथ भी रह रही थीं। आप दोनों मेरी पार्टी में आई थीं।' इस बात पर जोर देते हुए कि क्रिकेटर से तलाक के बाद चीजें कितनी बदल गई हैं। फराह ने यह भी पूछा कि क्या उनके (धनश्री और चहल) के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जिसका धनश्री ने हां में जवाब दिया। कोरियोग्राफर ने कहा, 'मैं यूजी से भी मैसेज के जरिए संपर्क में हूं। वह मुझे मां कहकर बुलाता था, वह बहुत प्यारा है।'

घर में लगी पेंटिंग की करी तारीफ

इसके बाद धनश्री ने उसे घर का बाकी हिस्सा दिखाया और दीवार पर उसकी दादी की बनाई गई पेंटिंग्स दिखाईं। उन्होंने बताया, 'उन्होंने ये पेंटिंग दादी ने तब बनाई थीं जब उन्हें पार्किंसन की बीमारी थी।' फिर, उन्होंने झलक दिखला जा में उनके काम के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत डांट पड़ी थी।' फराह ने जवाब दिया, 'मैं उसे बहुत डांटती थी, क्योंकि मैं उसकी क्षमता देख सकती थी। तुम 4-5 हफ्ते टिक जाती हो, बुरा नहीं है।' यही नहीं जाते-जाते धनश्री ने फराह को उनकी दादी की बनी एक पेंटिंग भी गिफ्ट की, जिसे लेकर वो काफी खुश हुईं। फराह ने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है।

dhanashree verma farah khan Yuzvendra Chahal अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।