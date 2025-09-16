Dhanashree Verma says not ready for a relationship after divorce with Yuzvendra Chahal lady salman khan ‘मैंने अपने रिश्ते में बहुत कुछ झेला है’, बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- अभी मैं इंडस्ट्री की फीमेल…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhanashree Verma says not ready for a relationship after divorce with Yuzvendra Chahal lady salman khan

‘मैंने अपने रिश्ते में बहुत कुछ झेला है’, बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- अभी मैं इंडस्ट्री की फीमेल…

युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद धनश्री वर्मा पूरी तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो गई हैं। वह इस वक्त रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में हैं और अक्सर अपने रिलेशनशिप पर बात करती रहती हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:22 PM
share Share
Follow Us on
‘मैंने अपने रिश्ते में बहुत कुछ झेला है’, बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- अभी मैं इंडस्ट्री की फीमेल…

चर्चित कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर धनश्री वर्मा इन दिनों रिएलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’* में अपने दिल की बातें खुलकर कह रही हैं। शो में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, तलाक और भविष्य के बारे में साफ-साफ बातें कीं। धनश्री ने कहा कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अब वह किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ना चाहतीं। मजाकिया अंदाज में उन्होंने खुद को शो में “फीमेल सलमान खान” भी कह दिया।

“मैंने बहुत कुछ सहा”

शो के दौरान धनश्री ने बताया कि उन्होंने कभी भी अपने एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल के बारे में निगेटिव नहीं बोला और आज भी उनकी इज्जत बनाए रखी है। उन्होंने नयनदीप रक्षित और पवन सिंह से बातचीत में कहा, “मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं डीडीएलजे के एक दृश्य में थी, मैं पीले फूलों वाले एक खेत में थी, मैं अपने सामने के नजारे का आनंद ले रही थी। फिर मैं उठी और सोचने लगी कि मैं क्या देख रही हूं।”

नए रिश्ते की कोई चाहत नहीं

बातचीत के दौरान जब नयनदीप ने मजाक में पूछा कि क्या वह अपने सपनों के साथी से मिलने के लिए तैयार हैं, तो धनश्री ने साफ कहा, "नहीं, अब मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहती। मैंने अपने रिश्ते में बहुत कुछ झेला है। अभी मैं तैयार नहीं हू। मैं कोई रिश्ता नहीं चाहती। अभी मैं इंडस्ट्री की फीमेल सलमान खान बनकर खुश हूं।” उन्होंने आगे यह भी बताया कि अब वे अपनी जिंदगी में सिर्फ काम और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहती हैं और दूसरों पर निर्भर होकर अपनी खुशी ढूंढने का इरादा बिल्कुल नहीं रखतीं।

पांच साल बाद टूटा रिश्ता

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की शादी 22 दिसंबर 2020 को हुई थी। करीब पांच साल बाद, 20 मार्च 2025 को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में उनका तलाक आधिकारिक रूप से हो गया। तलाक के बाद दोनों ने एक पॉडकास्ट में भी खुलकर अपनी बातें पब्लिक के सामने रखी थीं।

dhanashree verma Yuzvendra Chahal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।