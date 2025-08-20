धनश्री वर्मा बोलीं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो…

Dhanashree Verma Yuvendra Chahal: धनश्री वर्मा ने बताया कि जब कोर्ट ने उनके तलाक काे मंजूरी दे दी थी तब वह कोर्ट के अंदर ही फूट-फूटकर रोने लगी थीं और चहल वहां से चले गए थे।

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की जोड़ी को कभी ‘पावर कपल’ कहा जाता था, लेकिन अब उनका रिश्ता टूट चुका है। तलाक के बाद पहली बार धनश्री ने चुप्पी तोड़ी है और खुलकर बताया है कि इस फैसले तक पहुंचने में कितनी हिम्मत लगी और उनके परिवार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया।

मां-बाप ने किया सपोर्ट ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए पॉडकास्ट में धनश्री ने कहा, “मेरे माता-पिता मुझे बार-बार याद दिलाते थे कि तुम ऐसी नहीं हो। किसी से भी अलग होने का फैसला लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है तो डबल हिम्मत चाहिए होती है। मेरे माता-पिता मुझे हर दिन यही कहते हैं कि उन्हें मेरे इस फैसले पर गर्व है।”

मां-बाप ने फोन उठाने बंद कर दिए धनश्री ने बताया कि कभी वह अपने मां-बाप को हिम्मत देती थीं और कभी उनके मां-बाप उन्हें हिम्मत देते थे। धनश्री बाेंली, “ऐसे भी दिन थे जब मेरी मां हार मान लेती थीं। ऐसे भी दिन थे जब मेरे माता-पिता फोन उठाकर देखते तक नहीं थे। ऐसे भी दिन थे जब मुझे उन्हें सख्ती से कहना पड़ता था कि फोन का इस्तेमाल मत करो, कॉल का जवाब देना बंद करो।”

कोर्ट में क्या हुआ?