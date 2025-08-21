Dhanashree Verma Reveals parents urged her to Walk Out Of Marriage With Yuzvendra Chahal युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद माता-पिता को लेकर पहली बार बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- 'वो हर दिन मुझे...', Bollywood Hindi News - Hindustan
युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद माता-पिता को लेकर पहली बार बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- 'वो हर दिन मुझे...'

बीते दिनों युजवेंद्र चहल ने अपने इंटरव्यू में पहली बार तलाक को लेकर खुलकर बात की, वहीं अब धनश्री ने भी इंटरव्यू में अपनी बात रखी है। धनश्री ने उस पल के बारे में बताया, जब उनके इस बड़े फैसले ने उनके माता-पिता पर भी गहरा असर डाला था।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 06:59 AM
एक्ट्रेस, कोरियोग्राफर और फेमस यूट्यूबर धनश्री वर्मा बीते दिनों क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक को लेकर काफी सुखियों में रही हैं। दोनों के तलाक को आज काफी वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी लोग इसको लेकर न सिर्फ बात करते हैं, बल्कि धनश्री को ट्रोल भी किया जाता है। जहां बीते दिनों युजवेंद्र चहल ने अपने इंटरव्यू में पहली बार तलाक को लेकर खुलकर बात की, वहीं अब धनश्री ने भी इंटरव्यू में अपनी बात रखी है। धनश्री ने उस पल के बारे में बताया, जब उनके इस बड़े फैसले ने उनके माता-पिता पर भी गहरा असर डाला था।

मुझे अपने माता-पिता के लिए मजबूत रहना पड़ा

धनश्री वर्मा ने हाल ही में ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को अपना इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पांच साल की शादी को तोड़ना न सिर्फ उनके बल्कि उनके पैरेंट्स के लिए भी आसान नहीं था। ये बेहद दर्दनाक था। धनश्री ने बताया कि कैसे इस तलाक ने न केवल उन्हें, बल्कि उनके परिवार को भी गहराई से प्रभावित किया। मुझे अपने माता-पिता के लिए मजबूत रहना पड़ा। ट्रोलिंग का असर सबसे ज्यादा उनके माता-पिता को पड़ा। धनश्री ने बताया, 'मुझे अपने माता-पिता को बेहतर महसूस कराने के लिए मजबूत रहना पड़ा। हम इस पीढ़ी के हैं, इसलिए हम जानते हैं कि निगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप अपने माता-पिता को यह कैसे समझाएंगे? मेरे माता-पिता के दोस्त उन्हें बुलाते थे, 'ये क्या हो गया?' यह एक नाजुक स्थिति थी क्योंकि मुझे भी ताकत की जरूरत थी और मेरे माता-पिता को भी।'

अलग होने का साहस

धनश्री ने आगे कहा, 'मेरे माता-पिता सामाजिक दबाव से जूझते थे। घर की स्थिति काफी खराब हो गई थी। ऐसा भी वक्त आया जब मेरी मां पूरी तरह से टूट गई थीं और लोगों के लगातार आने वाले कॉल से बचते थे। यह फैसला लेने के लिए भी बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। यह जानते हुए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपसे ज्यादा पावरफुल है, उस रिश्ते को छोड़ने का फैसला लेने के लिए भी बहुत साहस की जरूरत होती है, और मेरे माता-पिता मुझे हर दिन यह याद दिलाते थे। वो मुझे बताते रहे कि उन्हें इस फैसले पर कितना गर्व है। यह आसान नहीं है।'

'मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं, लेकिन...'

मीडिया के सवालों और ऑनलाइन ट्रोलिंग के बावजूद, धनश्री ने इन बातों पर रिएक्ट करने के बजाय अपने काम पर फोकस करने का फैसला किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वह अभी भी इससे उबर रही हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साध ली। धनश्री ने कहा, 'मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूं, लेकिन मैं इसके लिए अब पूरी तरह से काम कर रही हूं। चुप रहना आसान नहीं है, चुप रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।'

