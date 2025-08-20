युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद अब धनश्री को किस चीज का डर? एक्ट्रेस बोलीं- पता नहीं कब कोई...

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन फिर भी दोनों को लेकर बातें होती रहती हैं। अब धनश्री ने बताया कि तलाक के बाद उन्हें किस चीज का डर है। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी कि क्यों महिलाओं को ही ब्लेम किया जाता है।

धनश्री वर्मा का इसी साल युजवेंद्र चहल से तलाक हुआ है। अब तक इस मामले पर धनश्री ने तुप्पी साधी हुई थी। वह कभी इस बारे में खुलकर बात करने नहीं आई थीं। लेकिन अब धनश्री ने ना सिर्फ तलाक और एक्स पति की शुगर डैडी वाली टी शर्ट पर बात की बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी कि क्यों हमेशा औरतों को ही ब्लेम किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें किस चीज का डर है।

धनश्री क्या बोलीं धनश्री से पूछा गया कि जब तलाक की खबरें आईं तब आपके कमेंट सेक्शन्स पर लोग आपको ही ट्रोल करते थे और नेगेटिव कमेंट्स करते थे तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होता था क्योंकि आपको ही ब्लेम किया जा रहा था। धनश्री ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में कहा, 'लोगों को इसका एहसास होना चाहिए कि आप हमेशा महिलाओं को ब्लेम नहीं कर सकते। यहां तक की शादी से पहले भी जब मैं यूट्यब पर डांस वीडियोज पोस्ट करती थी तो लोग बोलते थे कि लड़की को ऐसे एनर्जी के साथ डांस नहीं करना चाहिए, यह हर स्टेप पर इतनी एनर्जी क्यों दिखाती है। तो ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। कभी मुझे इससे फर्क पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। मैं हमेशा अच्छे लोगों को देखती हूं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। उनके लिए मैं आगे आकर काम करती हूं।'

किस चीज का है डर इसके बाद धनश्री वर्मा से पूछा गया कि किसी चीज से डर लगता है तो वह बोलती हैं कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। ना भूत, ना अंधेरा लेकिन इससे लगता है कि अब कोई नया पॉडकास्ट ना आ जाए। कहीं उठो और देखो आज नया पॉडकास्ट आ गया।