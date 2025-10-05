धनश्री ने समय रैना और युवजेंद्र को 'शुगर डैडी' पोस्ट पर दिया जवाब, डॉग की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'मेरी मां का...'

धनश्री वर्मा इन दिनों रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं। धनश्री इस शो में अपने गेम को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। शो में जाने से पहले धनश्री, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों रिएलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं। धनश्री इस शो में अपने गेम को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं। शो से अब तक कई कंटेस्टेंट आउट हो चुके हैं। शो में जाने से पहले धनश्री, क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग अपने तलाक को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। धनश्री, तलाक की वजह से सोशल मीडिया पर काफी विवादों में रही हैं। हाल ही में फेमस स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'लव यू, माई शुगर डैडी', और युजवेंद्र को टैग किया, साथ ही हंसी और किस वाले इमोजी भी शेयर किए। अब धनश्री ने इसका करारा जवाब दिया।

धनश्री ने दिया करारा जवाब दरअसल, समय रैना के इस पोस्ट के कुछ ही देर बाद धनश्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर इसका करारा जवाब दिया है। धनश्री अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इनडायरेक्टली जवाब देती नजर आईं। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'चिंता मत करो दोस्तों मेरी मां का अच्छा समय ही चल रहा है।' साथ ही लिखा है, 'बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला।' धनश्री का ये पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है।