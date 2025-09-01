धनश्री वर्मा ने फराह खान से कहा, शादी के बाद करियर संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं कर रही थी

धनश्री वर्मा ने फराह खान को बताया कि उनकी और उनके एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल की शादी कैसे हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बाद करियर संभालना मुश्किल हो रहा था।

फराह खान के व्लॉग में युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और डांसर धनश्री वर्मा नजर आईं। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से साझा किए। उन्होंने बताया कि वह बचपन में एक्टिंग करती थीं, लेकिन बाद में पढ़ाई के चलते उन्होंने सबकुछ छोड़ दिया। फिर डेंटिस्ट बनीं, डांस एकेडमी शुरू की और कंटेंट क्रिएशन के जरिए जिंदगी को आगे बढ़ाया। इस दौरान, धनश्री ने अपनी शादी पर भी बात की।

इस सीरियल में काम कर चुकी हैं धनश्री फराह ने धनश्री से पूछा, ‘तू डांस तो शादी से पहले से कर रही थी। जब तुम लोग झलक दिखला जा में आए थे तब तुम लोगों ने बताया था कि युजवेंद्र चहल ने तेरे डांस वीडियोज देखकर तुझे प्रपोज किया था। फिर एक्टिंग कब शुरू की? शादी के बाद या पहले?’ धनश्री बोलीं, ‘दरअसल मैं चाइल्ड एक्टर भी थी। मैंने एक सीरियल किया था ‘करिश्मा का करिश्मा’ फिर मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने सब छोड़ दिया।’

कब हुई हुई शादी? धनश्री आगे बाेलीं, ‘डेंटिस्ट बनने के बाद भी मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। फिर मैंने अपनी डांस एकेडमी खोली। वहां से मेरी डांस की जर्नी शुरू हुई और मैं यूट्यूब भी करने लगी।’ फराह बोलीं, ‘तो तुम लोगों की शादी कोरोना से पहले हुई थी या कोरोना के बाद?’ धनश्री बोलीं, ‘काेरोना के दौरान।’

फराह का सवाल फराह ने आगे पूछा, ‘युजवेंद्र चहल ने तुम्हारे डांस वाले वीडियो कब देखे थे? कोरोना के समय?’ धनश्री बोलीं, ‘कोरोना से पहले ही मेरे वीडियोज चलने लगे थे। मेरा यूट्यूब फेमस हो गया था। ब्रांड भी आने लगे थे तो सब अच्छा चल रहा था। फिर शादी हो गई और नई चीजें मिल गईं। लोगों को लगा कि इसकाे कैमरा के सामने होना चाहिए। फिर मैंने झलक किया। अब मैं सिंगिंग भी कर रही हूं।’

‘मुश्किल तो होता था’ फराह ने आगे पूछा, ‘तेरे को लगता है कि जब तेरी शादी हुई थी तब तुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था ये सब करने के लिए?’ धनश्री बोलीं, ‘सच कहूं तो मुश्किल तो होता था क्योंकि मुझे वहां (युजवेंद्र चहल के पास) पर भी जाना पड़ता था। गुड़गांव (युजवेंद्र चहल के मम्मी-पापा के पास) भी जाना पड़ता था और फिर वापस मुंबई आकर चीजें वापस से शुरू करनी पड़ती थी। मुश्किल था, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि करना पड़ता है और मैं करती थी।’