Dhanashree Verma On Yuzvendra Chahal Be Your Own Sugar Daddy T Shirt Says Are Bhai Whatsapp Kar Deta तलाक पर कोर्ट में फूट-फूटकर रोई धनश्री, चहल की शुगर डैडी टी शर्ट पर बोलीं- भाई व्हाट्सएप कर देता, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhanashree Verma On Yuzvendra Chahal Be Your Own Sugar Daddy T Shirt Says Are Bhai Whatsapp Kar Deta

तलाक पर कोर्ट में फूट-फूटकर रोई धनश्री, चहल की शुगर डैडी टी शर्ट पर बोलीं- भाई व्हाट्सएप कर देता

युजवेंद्र चहल संग तलाक पर अब धनश्री वर्मा ने खुलकर बात की और बताया कि भले ही वह मेंटली तैयार थीं तलाक के लिए लेकिन फिर भी जैसे ही कोर्ट ने फैसला दिया वह फूट-फूटकर रोने लगी थीं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
तलाक पर कोर्ट में फूट-फूटकर रोई धनश्री, चहल की शुगर डैडी टी शर्ट पर बोलीं- भाई व्हाट्सएप कर देता

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल के तलाक को काफी समय हो गया है, लेकिन फिर भी इस पर चर्चा होती रहती है। कुछ दिनों पहले युजवेंद्र चहल ने इस पर अपनी बात रखी थी और अब धनश्री का इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वह तलाक को लेकर बात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जब उनका तलाक हुआ कोर्ट में तो वह फूट-फूटकर रोने लगी थीं।

कोर्ट में फूट-फूटकर रोई

धनश्री ने कहा, 'जिस दिन सब हुआ वो मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी इमोशनल था। मुझे याद है कि जब मैं कोर्ट में खड़ी थी और वर्डिक्ट आया तो मैं भले ही कितनी तैयार थी मेंटली कि ये सब होना ही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं अचानक फूट-फूटकर रोने लगी सबके सामने। मैं उस समय बस रोती रही। वह फिर कोर्ट से पहले बाहर गए। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ।'

मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी

धनश्री ने आगे कहा, 'मैं पीछे के रास्ते से बाहर गई क्योंकि हमको कैमरे के सामने नहीं जाना था। मैंने थोड़ी कोई कोट वाली टी शर्ट पहनी थी। मैंने तो सिंपल टी शर्ट पहनी थी। मैं गाड़ी में बैठकर भी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मुझे पता था कि लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, लेकिन मैं काफी इमोशनल थी।'

चहल की टी शर्ट पर बोलीं

इसके बाद वह बोलीं, 'मैंने फिर फोन निकाला और वो टी शर्ट देखी। मुझे समझ नहीं आया कि सच में ऐसा हो गया। बस उस फोटो को देखकर मैंने सोचा कि बॉस ये हो गया। सब खत्म हो गया। मैं क्यों रो रही थी। लेकिन उसके बाद ही मैं मोटिवेट हुई कि अब तो आगे बढ़ना है। एक महिला होने के नाते हमें सिखाया जाता है कि बांध के चलो। हमारी मां सोसाइटी को अच्छे से जानती हैं तो मुझे पता है कि मैं अपने पार्टनर के लिए कैसे खड़ी रही हूं। उसकी छोटी से बड़ी हर चीजों के लिए। बस इसी वजह से मैं इमोशनल हो रही थी, लेकिन उसे देखकर मैंने सोचा बस हो गया।'

मैसेज व्हाट्सएप कर देता

धनश्री ने फिर बोला कि वैसे जैसा आप उस वक्त बिहेव करते हो, उससे पता चलता है कि आप कैसे हो। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। धनश्री से फिर होस्ट ने बोला कि उनका कहना था कि वह एक मैसेज देना चाहते थे। एक्ट्रेस बोली, 'अरे भाई व्हाट्सएप कर देता, टी शर्ट क्यों पहनना है। फिर तो एक टी शर्ट भी काफी नहीं।'

dhanashree verma Yuzvendra Chahal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।