गुलाबी साड़ी में नजर आईं धनश्री वर्मा, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- पवन सिंह की डिमांड...

संक्षेप: धनश्री वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनश्री साड़ी में नजर आ रही हैं। फैंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिख रहे हैं।

अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आईं धनश्री वर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनश्री वर्मा साड़ी में नजर आ रही हैं। धनश्री वर्मा के इस वीडियो पर लोग कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा ने पवन सिंह से किया वादा पूरा कर दिया है।

धनश्री का साड़ी में वीडियो वायरल धनश्री वर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें धनश्री रेड ब्लॉउज और पिंक साड़ी में नजर आ रही हैं। धनश्री के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्यार लुटाया है। लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने कमेंट में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिखा है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स धनश्री की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- पवन सिंह की ये डिमांड थी, पूरी तो करनी ही थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- पवन सिंह ने इन्हें गलती से अच्छी सलाह दे दी। एक यूजर ने लिखा- पवन सिंह की धन्ना।