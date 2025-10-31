गुलाबी साड़ी में नजर आईं धनश्री वर्मा, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- पवन सिंह की डिमांड...

Hindustan Hindi News
Dhanashree Verma Looks Beautiful in Pink Blouse and Red Saree Netizens Mention Bhojpuri Star Pawan Singh in Comments
संक्षेप: धनश्री वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनश्री साड़ी में नजर आ रही हैं। फैंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिख रहे हैं। 

Fri, 31 Oct 2025 12:05 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आईं धनश्री वर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनश्री वर्मा साड़ी में नजर आ रही हैं। धनश्री वर्मा के इस वीडियो पर लोग कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा ने पवन सिंह से किया वादा पूरा कर दिया है।

धनश्री का साड़ी में वीडियो वायरल

धनश्री वर्मा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें धनश्री रेड ब्लॉउज और पिंक साड़ी में नजर आ रही हैं। धनश्री के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने प्यार लुटाया है। लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि धनश्री वर्मा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हैं। वहीं, कुछ यूजर्स ने कमेंट में भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का नाम लिखा है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

धनश्री की वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- पवन सिंह की ये डिमांड थी, पूरी तो करनी ही थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- पवन सिंह ने इन्हें गलती से अच्छी सलाह दे दी। एक यूजर ने लिखा- पवन सिंह की धन्ना।

शो में धनश्री के साथ थे पवन सिंह

बता दें, पवन सिंह भी राइज एंड फॉल में धनश्री के साथ कंटेस्टेंट थे। शो के दौरान पवन सिंह ने धनश्री से कहा था- वो साड़ी और बिंदी में खूबसूरत दिखेंगी और मेकर्स से उनके लिए साड़ी-बिंदी भेजने की भी अपील की थी। हालांकि, पवन सिंह को बिहार चुनाव के चलते शो को बीच में ही छोड़ कर चले गए थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
