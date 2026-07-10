Dhamaal 4 X Review: दर्शकों को कैसी लगी 'धमाल 4', किसी ने कहा 'क्रिंज कॉमेडी', तो किसी ने 'घटिया कॉमेडी'

'धमाल 4' आज यानी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अजय देवगन की फिल्म को ऑडियंस से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। कई लोगों को फिल्म में कॉमेडी और एक्शन बेहद पसंद आ रही है, तो कई को इसमें वही पुराना तड़का नजर आ रहा है।

Dhamaal 4 X Review: अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी की 'धमाल 4' को लेकर सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से बज बना हुआ था। इस फिल्म के रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। ऐसे में ये 'धमाल 4' आज यानी 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। अजय देवगन की फिल्म को ऑडियंस से मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। कई लोगों को फिल्म में कॉमेडी और एक्शन बेहद पसंद आ रही है, तो कई को इसमें वही पुराना तड़का नजर आ रहा है। वहीं, कई लोगों को लीड एक्टर्स से ज्यादा सपोर्टिंग एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की है। फिल्म रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर 'धमाल 4' को लेकर ट्विटर रिव्यू आने शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं इस फिल्म ने दर्शकों को एंटरटेन किया या फिर बोर?

फिल्म 'धमाल 4' की कास्ट डायरेक्टर इंद्र कुमार की फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के अलावा संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेन्द्र लिमये, अंजलि आनंद, ईशा गुप्ता और संजीदा शेख भी अहम किरदार में हैं। 'धमाल 4' ने कॉमेडी के डोज के साथ फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। बरसों से, 'धमाल 4' फ्रैंचाइजी ने ऑडियंस के बीच अपनी एक खास जगह बनाई है। ऐसे में हर किसी की नजरें अब 'धमाल 4' के कलेक्शन और टिकी है।

कई लोगों को फिल्म की कॉमेडी लगी क्रिंज पहले शो खत्म होते ही, मूवी देखने वालों ने X पर अपने रिएक्शन शेयर करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'बन गया कूल। धमाल 4 = क्रिंज कॉमेडी। बच्चों को भी हंसी नहीं आएगी।' कुछ दर्शकों ने फिल्म के तकनीकी पहलुओं की भी आलोचना की। एक X यूजर ने कमेंट किया, 'धमाल 4' के मेकर्स इतने आलसी हैं कि बैक-स्टोरी मोंटाज दिखाने के लिए घटिया क्वालिटी के AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। Instagram और YouTube के क्रिएटर्स इससे बेहतर काम करते हैं।'

अजय की परफॉर्मेंस की कर रहे तारीफ एक और दर्शक को लगा कि फिल्म ने कुछ हिस्सों में ही अच्छा किया, लेकिन अजय देवगन की कॉमिक परफॉर्मेंस की तारीफ की। यूजर ने लिखा, 'धमाल 4' इंटरवल: यह ऐसा है कि आपको भी पता था कि आप क्या चाहते हैं। जीरो उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं करता। कुल मिलाकर भी वो 'धमाल' के नजरिए से हिट और मिस है। मोमेंट्स हैं लेकिन वो भी स्ट्रेची है। हालांकि अजय देवगन को 'उस' कॉमिक रूप में देखकर अच्छा लगा।' एक ने कहा कि फिल्म में अजय ने पूरी कमान संभाली है। वो फिल्म में नहीं होते तो फिल्म पूरी बकवास होती। एक और यूजर ने लिखा, 'रितेश देसमुख, अजय देवगन इस डिज्नी जैसे मैडकैप कॉमेडी एडवेंचर में बहुत सारे इनहाउस रेफरेंस हैं।'