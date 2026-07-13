Dhamaal 4: चौथे दिन 70% गिरा 'धमाल-4' का बिजनेस, फिर भी ₹100 करोड़ के पार पहुंची कमाई
Dhamaal 4 Day 4 Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म धमाल-4 रिलीज के बाद तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन सोमवार इसकी कमाई में स्पीडब्रेकर साबित हुआ है।
Dhamaal 4 Box Office Collection: IMDb पर 7.1 रेटिंग वाली फिल्म 'धमाल-4' बॉक्स ऑफिस पर बीते तीन दिनों से लगातार आगे बढ़ रही थी। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपये की धमाकेदार ओपनिंग की थी और इसके बाद दूसरे ही दिन आंकड़ा बढ़कर 22 करोड़ 50 लाख रुपये हो गया। तीसरे दिन कमाई का ग्राफ 28 करोड़ 50 लाख रुपये पहुंच गया और फिल्म की कुल कमाई 100 करोड़ रुपये की दहलीज पर जा पहुंची। हालांकि रिलीज के बाद चौथा दिन इसके लिए किसी स्पीड ब्रेकर जैसा साबित हुआ है।
100 करोड़ पार कर गया कुल आंकड़ा
सोमवार को फिल्म की कमाई में 70% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म धमाल-4 की चौथे दिन की कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर महज 8 करोड़ 35 लाख रुपये रही। इस तरह फिल्म का अभी तक का कुल डॉमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन 87 करोड़ 85 लाख रुपये हो गया है। अगर इसमें रिलीज के बाद से लेकर अभी तक का कुल ओवरसीज कलेक्शन (₹13 करोड़) जोड़ दें तो यही आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ 85 लाख रुपये हो जाता है। यानि बावजूद इसके कि कमाई का ग्राफ गिरा है, फिल्म की अभी तक की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 100 करोड़ रुपये टच कर गई है।
सिर्फ हफ्ते भर में छू लेगी यह आंकड़ा
रिलीज के बाद फिल्म का बढ़ता क्रेज देखकर मेकर्स ने शोज की संख्या बढ़ाकर 11 हजार से ज्यादा कर दी थी, लेकिन सोमवार को फिर एक बार यह नंबर घटकर 10 हजार के करीब आ पहुंचा है। वेलकम-5 को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर दे रही 'धमाल-4' की कुल कमाई कितनी रहेगी इस सवाल का जवाब मिलने में अभी वक्त है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि फिल्म का टोटल कलेक्शन हफ्ता खत्म होने तक 150 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। इस हिसाब से फिल्म को अपनी लागत रिकवर करने में अभी थोड़ा ही वक्त और बाकी रह गया है।
कितनी है धमाल-4 की कुल कमाई?
अजय देवगन, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, रवि किशन और ईशा गुप्ता जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को बनाने में कुल 200 करोड़ रुपये के करीब बजट लगाया गया है। ऐसे में देखना यह है कि फिल्म कितने दिनों में अपनी लागत निकालकर प्रॉफिट जोन में कदम रख जाती है। विशेषज्ञों की मानें तो इसमें 10 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस फ्रेंचाइजी की अभी तक सभी फिल्में सुपरहिट रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर अब यह मूवी भी इतिहास रचती नजर आ रही है।
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