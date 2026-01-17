कंफर्म हुई 'धमाल 4' की रिलीज डेट, इन दो बड़ी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश होने से बचा

संक्षेप: 'धमाल 4' में अजय के साथ एक बार फिर से रितेश देशमुख, अरशद वारसी और बाकी गैंग फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में अब फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है।

Dhamaal 4 Release Date: बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन एक बार फिर अपनी हिट फ्रेंचाइजी के सीक्वल के साथ कमबैक करने वाले हैं। 'धमाल 4' में अजय के साथ एक बार फिर से रितेश देशमुख, अरशद वारसी और बाकी गैंग फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में हर कोई मूवी के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी है। जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

'धमाल 4' कब होगी रिलीज? ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर यानी एक्स पर 'धमाल 4' की नई रिलीज डेट को लेकर पोस्ट किया है। तरण ने लिखा, 'अजय देवगन - रितेश देशमुख - अरशद वारसी - संजय मिश्रा - जावेद जाफरी: 'धमाल 4' को नई रिलीज डेट आ गई... धमाल 4 – हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक – अब 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।' इस खबर ने फैंस को काफी खुश कर दिया है। ये फिल्म एक बार फिर से दर्शकों को हंसा-हंसा कर लोटपोट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।