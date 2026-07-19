Dhamaal 4 BO Day 9: अजय देवगन की फिल्म का दूसरे वीकेंड भी धमाका, अब तक जोड़ लिए इतने करोड़

Dhamaal 4 BO Day 9: अजय देवगन की फिल्म का दूसरे वीकेंड भी धमाका, अब तक जोड़ लिए इतने करोड़
Dhamaal 4 Box Office Day 9: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 अपने दूसरे वीकेंड में भी कमाल कर ही है। फिल्म ने शनिवार को सधी हुई कमाई की है और अब रविवार को धमाका हो सकता है।
अजय देवगन अपनी फिल्म धमाल 4 के लिए खबरों में बने हुए हैं। थिएटर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, रवि किशन जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही 96 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। अब दूसरे हफ्ते में भी कमाई जारी है। अजय देवगन की इस फिल्म ने दूसरे शनिवार सधी हुई कमाई की और अब कुल कलेक्शन 111 करोड़ से पार पहुंच गया है।
धमाल 4 की कमाई
अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 लगातार कमाई कर रही है। खास बात ये है कि इसकी टक्कर में कोई बड़ी फिल्म नहीं है। ऐसे में फिल्म का दूसरा वीकेंड मोटी कमाई वाला हो सकता है। Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने अपने 9 वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 10 करोड़ का कलेक्शन किया है। आज रविवार को फिल्म 15 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। अब तक की कुल कमाई 111.50 करोड़ हो चुकी है।
|पहला दिन
|14.00 करोड़ रुपये
|दूसरा दिन
|22.50 करोड़ रुपये
|तीसरा दिन
|28.50 करोड़ रुपये
|चौथा दिन
|8.75 करोड़ रुपये
|पांचवा दिन
|9.50 करोड़ रुपये
|छठा दिन
|6.75 करोड़ रुपये
|सांतवा दिन
|6.00 करोड़ रुपये
|आठवा दिन
|5.35 करोड़ रुपये
|नौवा दिन
|10 करोड़ रुपये
|कुल
|111.50 करोड़ रुपये
फिल्म का प्रॉफिट
अजय देवगन की धमाल 4 में 14 करोड़ के साथ ओपनिंग की। पहले शनिवार को 22 करोड़ और रविवार को 28 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। फिल्म वीकडेज पर भी कमाई कर रही है। हालांकि, ये फिल्म अभी प्रॉफिट से दूर है। फिल्म का बजट 150 करोड़ से पार बताया जा रहा है। ऐसे में फिल्म को बजट पार करने में समय लग सकता है। साथ ही डिजिटल राइट्स बेचकर भी कमाई और प्रॉफिट किया जाएगा।
धमाल फ्रेंचाइजी
धमाल फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों को ऑडियंस ने प्यार दिया है। ये भी भी कॉमिक टाइमिंग और अच्छे सीन के लिए तारीफें बटोर रही है। वहीं कुछ का कहना है कि फिल्म में पुराने जोक्स हैं जो अब उतने मजेदार नहीं लगते। फिल्म क्रिटिक्स ने मेकर्स को कॉमेडी का स्तर बढाने और बदलने की बात कही है।
फिल्म की कास्ट
फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस बार अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के साथ संजीदा शेख, अंजलि आनंद, रवि किशन जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं। ये फिल्म थिएटर के बाद OTT ऑडियंस के लिए भी खास होने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।