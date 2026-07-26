Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Dhamaal 4 BO Day 17: अजय देवगन की फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक कमाए इतने करोड़, ये है कुल कलेक्शन

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज के 17 दिन बाद भी कर रही है कमाई।अ अज रविवार को दोपहर 12 बजे तक कमा लिए इतने करोड़। ये है अब तक की कुल कमाई।

Dhamaal 4 Day 17 Box Office Collection
Dhamaal 4 Day 17 Box Office Collection

अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 10 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी। कॉमेडी और जबरदस्त कास्ट से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिला है। फिल्म रिलीज के 17 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस टिकी हुई है और कमाई कर रही है। फिल्म इंद्र कुमार न डायरेक्ट की है। धमाल फ्रेंचाइजी की कहानी हमेशा से छुपे हुए पैसों पर टिकी रही है।इस बार भी फिल्म के किरदार यही खजाना ढूंढने निकल पड़े हैं।इस कॉमेडी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं है। इसलिए 17वें दिन भी ये फिल्म कमाई कर रही है।

धमाल 4 की 17 दिन की कमाई

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अपने तीसरे शनिवार को धमाल 4 ने 4।50 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं आज यानी 17वें दिन, रविवार को दोपहर 12 बजे ताल 65 लाख तक जोड़ लिए हैं। रात तक ये कलेक्शन 4 से 5 करोड़ पहुंच जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुल कलेक्शन की बात करे तो धमाल 4 ने अब तक 144.05 करोड़ रुपये तक कमा लिए हैं। इस टेबल से समझिए अब तक की कमाई का आंकड़ा-

ये भी पढ़ें:मलयालम फिल्म अनोमी की कहानी उड़ा देगी होश, मौत पर हो रही है रिसर्च
फिल्म- धमाल 4 नेट कलेक्शन
पहला हफ्ता96 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता40.65 करोड़ रुपये
डे-152.25 करोड़ रुपये
डे-164.50 करोड़ रुपये
डे-17 65 लाख रुपये* (दोपहर 12 बजे तक)
कुल144.05 करोड़ रुपये

धमाल 4 की OTT रिलीज

धमाल 4 में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, रवि किशन और अंजलि आनंद जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इंद्र कुमार पहले भी इसी कास्ट के साथ धमाल फ्रेंचाइजी और कई अन्य कॉमेडी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हालांकि, फिल्म देखने वाली ऑडियंस को कहानी और जोक्स पुराने लगे। फिल्म क्रिटिक्स ने मेकर्स से कॉमेडी में कुछ नया करने का सुझाव दिया है। धमाल 4 की OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म अगस्त के आखिरी हफ्तों या सितंबर की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है।

ये भी पढ़ें:मेरी किस्मत में तू नहीं शायद…इस मशहूर शायर ने लिखा था गीत

अजय देवगन की आने वाली फिल्में

बता दें, अजय देवगन ने पिछले कुछ सालों में कॉमेडी फिल्मों पर जोर दिया है। धमाल 4 से पहले एक्टर को सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 में देखा गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। आने वाले दिनों में एक्टर को दृश्यम 3, रेंजर, चौहान और गोलमाल 5 जैसी फिल्मों में देखा जा सकेगा। एक्टर के फैन्स इन फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:रोहित शेट्टी के करियर की 5 बेस्ट फिल्में,इस सुपरस्टार की फिल्म को मिली कम रेटिंग
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Ajay Devgn Dhamaal 4

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।