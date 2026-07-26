Dhamaal 4 BO Day 17: अजय देवगन की फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक कमाए इतने करोड़, ये है कुल कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Day 17: अजय देवगन की फिल्म ने दोपहर 12 बजे तक कमाए इतने करोड़, ये है कुल कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज के 17 दिन बाद भी कर रही है कमाई।अ अज रविवार को दोपहर 12 बजे तक कमा लिए इतने करोड़। ये है अब तक की कुल कमाई।
अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 10 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी। कॉमेडी और जबरदस्त कास्ट से भरपूर इस फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिला है। फिल्म रिलीज के 17 दिन बाद भी बॉक्स ऑफिस टिकी हुई है और कमाई कर रही है। फिल्म इंद्र कुमार न डायरेक्ट की है। धमाल फ्रेंचाइजी की कहानी हमेशा से छुपे हुए पैसों पर टिकी रही है।इस बार भी फिल्म के किरदार यही खजाना ढूंढने निकल पड़े हैं।इस कॉमेडी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं है। इसलिए 17वें दिन भी ये फिल्म कमाई कर रही है।
धमाल 4 की 17 दिन की कमाई
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अपने तीसरे शनिवार को धमाल 4 ने 4।50 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं आज यानी 17वें दिन, रविवार को दोपहर 12 बजे ताल 65 लाख तक जोड़ लिए हैं। रात तक ये कलेक्शन 4 से 5 करोड़ पहुंच जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। कुल कलेक्शन की बात करे तो धमाल 4 ने अब तक 144.05 करोड़ रुपये तक कमा लिए हैं। इस टेबल से समझिए अब तक की कमाई का आंकड़ा-
|फिल्म- धमाल 4
|नेट कलेक्शन
|पहला हफ्ता
|96 करोड़ रुपये
|दूसरा हफ्ता
|40.65 करोड़ रुपये
|डे-15
|2.25 करोड़ रुपये
|डे-16
|4.50 करोड़ रुपये
|डे-17
|65 लाख रुपये* (दोपहर 12 बजे तक)
|कुल
|144.05 करोड़ रुपये
धमाल 4 की OTT रिलीज
धमाल 4 में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, रवि किशन और अंजलि आनंद जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इंद्र कुमार पहले भी इसी कास्ट के साथ धमाल फ्रेंचाइजी और कई अन्य कॉमेडी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। हालांकि, फिल्म देखने वाली ऑडियंस को कहानी और जोक्स पुराने लगे। फिल्म क्रिटिक्स ने मेकर्स से कॉमेडी में कुछ नया करने का सुझाव दिया है। धमाल 4 की OTT रिलीज की बात करें तो ये फिल्म अगस्त के आखिरी हफ्तों या सितंबर की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है।
अजय देवगन की आने वाली फिल्में
बता दें, अजय देवगन ने पिछले कुछ सालों में कॉमेडी फिल्मों पर जोर दिया है। धमाल 4 से पहले एक्टर को सन ऑफ सरदार 2 और दे दे प्यार दे 2 में देखा गया था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। आने वाले दिनों में एक्टर को दृश्यम 3, रेंजर, चौहान और गोलमाल 5 जैसी फिल्मों में देखा जा सकेगा। एक्टर के फैन्स इन फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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