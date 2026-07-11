Dhamaal 4 Box Office Day 1: अजय देवगन की धमाल 4 ने की शानदार शुरुआत, अक्षय की फिल्म अब भी आगे
Dhamaal 4 Box Office Day 1:अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 ने पहले दिन शानदार कमाई कर अक्षय कुमार को वेलकम टू द जंगल को टक्कर दी है। इस वीकेंड ये फिल्म धमाका कर सकती है। जानिए कितने करोड़ के साथ की ओपनिंग।
अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 लंबे इंतजार के बाद रिलीज हो चुकी है। फिल्म क्रिटिक्स हो या थिएटर से बाहर निकलती ऑडियंस, फिल्म को अच्छा फीडबैक मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अजय देवगन की ये कॉमेडी फिल्म पहले से थिएटर में ऑडियंस को हंसा रही वेलकम टू द जंगल को टक्कर दे सकती है। अजय की धमाल ने पहले दिन 10 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ धमाका कर दिया है। इस वीकेंड फिल्म की कमाई का आंकड़ा डबल हो सकता है।
फिल्म का पहले दिन बॉक्स ऑफिस
10 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन स्टारर फिल्म धमाल 4 ने अपने पहले दिन 13.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है। फिल्म में नजर आ रहे एक्टर्स ने ऑडियंस और क्रिटिक्स को प्रभावित किया है। धमाल की पिछली सीरीज ने भी ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ शानदार कमाई की है। ऐसे में धमाल 4 की कमाई का फ्यूचर चमकदार लग रहा है। वहीं अगर अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल के पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो वो 15.25 करोड़ था। ऐसे में फिलहाल अक्षय आगे चल रहे हैं।
डायरेक्टर की धमाल
धमाल 4 का डायरेक्शन इंद्र कुमार ने किया है जो इससे पहले धमाल सीरीज की सभी फिल्में डायरेक्ट की हैं। उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों की लिस्ट में ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इश्क, दिल जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। अब उनकी धमाल 4 भी कमाल कर रही है।
फिल्म की कास्ट
अजय देवगन की पिछली फिल्मों के बॉक्स ऑफिस छाप नहीं छोड़ पाया था। दे दे प्यार दे 2 एवरेज रही और सन ऑफ सरदार 2 फ्लॉप रही। ऐसे में धमाल 4 से ऑडियंस को उम्मीदें हैं। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो इस बार एक्ट्रेस संजीदा शेख, अंजलि आनंद, संजय मिश्रा ईशा गुप्ता, उपेंद्र लिमाये और ब्रिजेंद्र काला नजर आ रहे हैं। फिल्म की खासियत ये है कि इसमें AI के जरिए एक्टर सतीश कौशिक को भी दिखाया गया है।
धमाल 4 की कहानी
धमाल 4 की कहानी चार किरदारों के इर्दगिर्द रची गई है जो 50 करोड़ की लालच में मुसीबतें अपने नाम कर लेते हैं। इस बार इन्हें एक M को खोजना है जिसके नीचे 50 करोड़ का खजाना छुपा हुआ है। कहानी में आगे कई मजेदार सीन और किरदार आते हैं जो इस फिल्म को डबल एंटरटेनिंग बना देते हैं। रवि किशन के किरदार को पसंद किया जा रहा है। अंजलि आनंद की परफॉरमेंस शानदार है। फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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