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Dhamaal 4 Box Office: सोमवार के सदमे से उबरी 'धमाल-4', पांचवें दिन तक इतनी हुई कुल कमाई

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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Dhamaal 4 Box Office Collection: कॉमेडी ड्रामा मूवी धमाल-4 की कमाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पांचवें दिन धीरे-धीरे कमबैक की तरफ बढ़ती दिख रही है।

Dhamaal 4 Box Office: सोमवार के सदमे से उबरी 'धमाल-4', पांचवें दिन तक इतनी हुई कुल कमाई

अजय देवगन और अरशद वारसी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धमाल-4' की कमाई का ग्राफ बॉक्स ऑफिस पर गोली की रफ्तार से आगे बढ़ा था। लेकिन फिर सोमवार को कमाई में 70% की बड़ी गिरावट आई, लेकिन मंगलवार को एक बार फिर फिल्म अपना बजट रिकवर करने की तरफ कदम बढ़ाती नजर आई है। रिलीज के बाद पांचवें दिन धमाल-4 की कमाई में 8.6% का उछाल दर्ज किया गया। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि मंगलवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई 9 करोड़ 50 लाख रुपये रही है।

रिलीज के बाद अभी तक की कमाई

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल-4 का ओपनिंग डे कलेक्शन 14 करोड़ रुपये रहा था। फिल्म की दूसरे दिन की कमाई 22 करोड़ 50 लाख रुपये रही। तीसरे दिन फिल्म ने 28 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए और चौथे दिन यह आंकड़ा घटकर महज 8 करोड़ 75 लाख रुपये रह गया। पांचवें दिन, यानि मंगलवार को फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खबर लिखे जाने तक नेट कमाई 9 करोड़ 50 लाख रुपये हो चुकी है। यह आंकड़ा सोमवार की तुलना में 8% से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाने का इंतजार है।

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धमाल-4 का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म की मंगलवार तक की नेट कमाई 83 करोड़ 25 लाख रुपये हो चुकी है। बात ग्रॉस कलेक्शन की करें तो इस मामले में नंबर 99 करोड़ 44 लाख रुपये के करीब हो चुका है। पांचवें दिन फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख रुपये रहा और अभी तक का कुल ओवरसीज कलेक्शन 16 करोड़ रुपये हो चुका है। रिलीज के बाद से लेकर अभी तक का फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 115 करोड़ 44 लाख रुपये हो चुका है। मालूम हो कि IMDb पर 7 से ज्यादा रेटिंग वाली इस फिल्म को बनाने में 200 करोड़ रुपये की लागत आई है।

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फिल्म का बजट और क्या है कहानी?

यानि प्रॉफिट जोन में कदम रखने के लिए इस मूवी को 200 करोड़ का नेट कलेक्शन क्रॉस करना होगा। जिस रफ्तार के कमाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, उससे लगता है कि दूसरा वीकेंड तक फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। बात फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की करें तो एक बार फिर खजाने वाली कहानी है। स्टार कास्ट में अजय और अरशद के अलावा जावेद जाफरी, रवि किशन, रितेश देशमुख, संजय मिश्रा और ईशा गुप्ता जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार कमाए हैं। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर वेलकम-5 के साथ है।

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Puneet Parashar

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