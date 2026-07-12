Dhamaal 4 Day 3: ₹100 करोड़ के करीब पहुंची धमाल-4, रविवार को बढ़कर इतनी हो गई कुल कमाई
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 3: महज तीन दिनों में धमाल-4 की कमाई का ग्राफ 100 करोड़ के करीब आ पहुंचा है। रिलीज के बाद से लेकर अभी तक हर दिन फिल्म की कमाई बढ़ती गई है।
अजय देवगन और अरशद वारसी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धमाल-4' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर गोली की रफ्तार से दौड़ रही है। फिल्म को IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है और कमाई का ग्राफ भी लगातार ऊपर जा रहा है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस सुपरहिट कॉमेडी मूवी फ्रेंचाइजी में अजय देवगन के अलावा अंजली आनंद, रितेश देशमुख, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, रवि किशन, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म की कमाई की बात करें तो यह अभी तक कुल मिलाकर 92 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।
देशभर में चलाए जा रहे 11 हजार शोज
बीते शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म के करीब 10 हजार शोज देश भर में चलाए जा रहे थे, लेकिन इसे मिल रहे क्रेजी रिस्पॉन्स के बाद अब इसके 11 हजार से ज्यादा शोज चलाए जा रहे हैं। फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ओपनिंग डे पर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म ने दूसरे ही दिन 22 करोड़ 50 लाख रुपये कमा डाले। कमाई का ग्राफ तीसरे दिन और ऊपर गया और रविवार (डे3) की कमाई 28 करोड़ 50 लाख रुपये रही है।
100 करोड़ के करीब पहुंची कुल कमाई
रिलीज डेट के बाद से लेकर अभी तक मूवी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 65 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तकरीबन 200 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस कॉमेडी मूवी का अभी तक का कुल ग्रॉस डॉमेस्टिक कलेक्शन 78 करोड़ रुपये के लगभग रहा है। फिल्म रिलीज के बाद से लेकर अभी तक विदेशों से 14 करोड़ रुपये के करीब कमा चुकी है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 92 करोड़ रुपये के लगभग हो चुका है। यह आंकड़ा एक हफ्ते में 200 करोड़ के लगभग पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।
रविवार की कमाई में 26% का उछाल
मालूम हो कि शनिवार की तुलना में रविवार को फिल्म की कमाई में 26.7% का उछाल आया है। आंकड़े बताते हैं कि फिल्म को ईवनिंग शोज में सबसे ज्यादा कमाई हो रही है। दिल्ली NCR के बाद मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और पुणे में सबसे ज्यादा शोज चलाए जा रहे हैं। बता दें कि फिल्म के पहले पार्ट से लेकर अभी तक जितने भी पार्ट आए हैं, सभी को जनता का प्यार मिला है और मेकर्स के लिए ये फायदे का सौदा साबित हुए हैं। अब देखना यह है कि इस फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना रहेगा।
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