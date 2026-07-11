Dhamaal 4: दूसरे ही दिन 60% बढ़ गई कमाई, जानिए कितना हुआ अभी तक का कलेक्शन
Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2: अजय देगवन और रितेश देशमुख जैसे सितारों से सजी फिल्म धमाल-4 की कमाई का ग्राफ बॉक्स ऑफिस पर काफी तेजी से बढ़ा है।
Dhamaal 4 Box Office Collection: इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी मल्टीस्टारर फिल्म 'धमाल-4' रिलीज के बाद सिर्फ दो दिन के भीतर बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 50 करोड़ की कमाई कर चुकी है। डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 14 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे ही दिन कमाई में 60% की ग्रोथ देखने मिली, और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 22 करोड़ 50 लाख रुपये कमा लिए हैं। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 36 करोड़ 50 लाख रुपये हो गई है।
धमाल-4 की दूसरे दिन की कमाई
बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो फिल्म का अभी तक का ओवरसीज कलेक्शन 5 करोड़ रुपये रहा है। इस तरह धमाल-4 का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 48 करोड़ 80 लाख रुपये हो चुका है। फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और माना जा रहा था कि फिल्म इसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कनवर्ट कर पाएगी। फिल्म की रिलीज डेट के बाद दूसरे ही दिन कमाई में हुई यह दमदार ग्रोथ बता रही है कि फिल्म लोगों को पसंद आई है, लेकिन क्या रविवार को फिल्म की कमाई में और उछाल देखने को मिलेगा? यह जल्द ही साफ हो जाएगा।
कितनी है IMDb रेटिंग और बजट
धमाल-4 की IMDb पर रेटिंग भी शानदार रही है। 8.1 की धमाकेदार रेटिंग के साथ फिल्म को ऑडियंस के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी सराहा है। फिल्म में अजय देवगन, अंजली आनंद, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म की कहानी इसके पिछले पार्ट्स की तरह फिर एक बार खजाने की खोज के बारे में हैं। इस दौरान फिर एक बार दर्शकों को ढेर सारी मस्ती देखने को मिलेगी। फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपये है, यानि अभी लागत निकालने में काफी वक्त है।
'वेलकम टु द जंगल' से है मुकाबला
ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो अगर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर यही रफ्तार जारी रखी तो सिर्फ एक ही हफ्ते में यह अपनी आधी से ज्यादा लागत रिकवर कर लेगी। बॉक्स ऑफिस पर अभी इसका मुकाबला अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टु द जंगल' के साथ है। क्योंकि दोनों ही कॉमेडी फिल्में हैं तो ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यादा कमाई वो फिल्म करेगी, जिसका कॉन्टेंट वाकई अच्छा है।
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