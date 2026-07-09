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Dhamaal 4 Day 1 Prediction: धमाल 4 एडवांस बुकिंग में दिखा रही कमाल, फर्स्ट डे होगी शानदार कमाई?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Dhamaal 4 Day 1 Box Office Prediction: अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 शुक्रवार यानी 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो ब्लॉक सीट्स के डेटा समेत फिल्म ने शाम 6 बजे तक 4.28 करोड़ की कमाई की है। 

Dhamaal 4 Day 1 Prediction: धमाल 4 एडवांस बुकिंग में दिखा रही कमाल, फर्स्ट डे होगी शानदार कमाई?

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज से पहले फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग में ये बात देखने को भी मिल रही है। धमाल 4 ने एडवांस बुकिंग में आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की ली है। वहीं, ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि अजय की फिल्म पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

धमाल 4: फिल्म की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन

sacnilk.com के मुताबिक, शाम 6 बजे तक धमाल 4 के डवांस बुकिंग में भारत में 62 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक गए हैं। फिल्म ने 1.58 करोड़ (बिना ब्लॉक सीट्स के) की कमाई की है। वहीं, ब्लॉक सीट्स के साथ डेटा 4.28 करोड़ है।

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धमाल 4: पहले दिन कितनी हो सकती है अजय की फिल्म की कमाई?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेन एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म पहले दिन 15 से 16 करोड़ की कमाई करती है। धमाल 4 को इस चीज का फायदा है कि वो भारत की सबसे सफल फिल्म फ्रेंचाइजों में से एक है। साथ ही, धमाल 4 के साथ कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। इस वजह से धमाल 4 को बढ़िया ओपनिंग मिलेगी।

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धमाल 4 सीरीज की पिछली फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन

अगर ट्रेड एनालिस्ट की बात सच होती है तो धमाल 4 अपनी दो सीक्वेंस फिल्मों धमाल (2007) और डबल धमाल (2011) के मुकाबले पहले दिन ज्यादा कमाई करेगी। धमाल ने पहले दिन 2.38 करोड़ की कमाई की थी। डबल धमाल ने पहले दिन 7.60 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, अगर फिल्म के तीसरे पार्ट की बात करें तो उसका तीसरा पार्ट टोटल धमाल साल 2019 में रिलीज हुआ था। फिल्म ने पहले दिन 16.50 करोड़ की कमाई की थी।

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धमाल 4 की स्टार कास्ट के बारे में

धमाल 4 की बात करें तो इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है।फिल्म में अजय देवगन के अलावा अरशद वारसी, रितेश देशमुख जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, संजीदा शेख, ईशा गुप्ता, अंजलि आनंद जैसे कलाकार नजर आएंगे। धमाल 4 एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म होगी। बता दें, फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ अजय देवगन इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। अजय देवगन के अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर्स में इंद्र कुमार, आनंद पंडित, अशोक थकेरिया, कृष्ण कुमार, भूषण कुमार और कुमार मंगत पाठक का नाम भी शामिल है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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