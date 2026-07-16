अंजलि आनंद हैं नेपो किड, जानें किस एक्टर की बेटी हैं ‘धमाल 4’ की एक्ट्रेस
‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, ‘धमाल 4’ जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आईं एक्ट्रेस अंजलि आनंद आउटसाइडर नहीं हैं, बल्कि नेपो किड हैं। उनके पिता भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे।
अजय देवगन की ‘धमाल 4’ और करण जौहर की 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' से बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वालीं अंजलि आनंद को लंबे समय तक कई लोगों ने एक आम आउटसाइडर समझा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो नेपोकिड हैं। जी हां, उनके पिता भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा थे और बड़ी-बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते थे।
किसकी बेटी हैं अंजलि?
अंजलि बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर दिनेश आनंद की बेटी हैं। दिनेश आनंद ने 90 के दशक और उससे पहले की कई हिंदी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल प्ले किए थे और विलेन के किरदार भी निभाए थे। हालांकि, जब अंजलि सिर्फ 7 साल की थीं तब उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में जब उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा तब एक आउटसाइडर की तरह स्ट्रगल किया। पहले टीवी में अपने पावं जमाए और फिर फिल्मों से नाम कमाया।
पिता के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर गया था
अंजलि ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में अपने पिता के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, ‘मेरा कभी खुशहाल परिवार नहीं रहा। पापा के जाने के बाद हम सबने जैसे जिंदगी से हार मान ली थी। सब बिखर गए। हमारे बीच परिवार जैसा कुछ बचा ही नहीं। आज भी हम बस एक ही घर में रहने वाले तीन लोग हैं, जो अलग-अलग कमरों में रहते हैं।’
पापा के दोस्त थे राज बब्बर
अंजलि ने आगे बताया था, ‘मैंने राज बब्बर जी के साथ भी काम किया है। उस समय राज बब्बर जी मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब लोग मेरे पापा का नाम सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सोचिए, आपका कोई दोस्त हो, जिसके बारे में आपने 20-25 साल से सोचा भी न हो, और अचानक कोई उसका नाम ले ले। ऊपर से वो शख्स थोड़ा-बहुत उसी जैसा भी दिखता हो। मुझे याद है, ‘बकैती’ के सेट पर राज बब्बर जी और तेज सप्रू जी थे। राज बब्बर जी ने मुझसे कहा, ‘ऐसा लग रहा है दिनेश के साथ शूटिंग कर रहे हैं?’ मैं एकदम चौंक गई। मैंने सोचा, ‘ओह माय गॉड!’ मैं उस पल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन सच कहूं तो ये एहसास बहुत अलग है।'
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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