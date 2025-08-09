Dhadak 2 Box Office: धड़क-2 ने तोड़ा कई फिल्मों का रिकॉर्ड, लेकिन इस मामले में अभी भी बहुत पीछे

Dhadak 2 Box Office Collection Day 8: सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क-2 की IMDb रेटिंग 7.5 रही है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जानिए अभी तक कितने करोड़ कमा चुकी है यह मूवी।

Dhadak 2 Box Office Collection Day 8 Business: बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क-2' बॉक्स ऑफिस पर कुछ कदम और आगे बढ़ चुकी है। बीते गुरुवार तक 16 करोड़ 70 लाख रुपये की कमाई करने के बाद शुक्रवार को फिल्म की कमाई का ग्राफ एक बार फिर नीचे आ गया और मूवी का शुक्रवार का कलेक्शन महज 60 लाख रुपये रहा, लेकिन बावजूद इसके फिल्म की कुल कमाई का आंकड़ा 17 करोड़ 30 लाख रुपये हो चुका है। इसी के साथ 'धड़क-2' ने कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिनसे लीड एक्टर्स जरूर खुश होंगे।

धड़क-2 ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड शाजिया इकबाल के निर्देशन में बनी यह रोमांटिक थ्रिलर फिल्म सिद्धांत चतुर्वेदी की आज तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। हम यहां उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनमें सिद्धांत अहम या लीड किरदार निभाते नजर आए हैं। अगर 'गली बॉय' को छोड़ दें, तो धड़क-2 ने सिद्धांथ चतुर्वेदी की 'बंटी और बबली 2' (12.50 करोड़), फोन भूत (14.01 करोड़) और युधरा (11.31 करोड़) की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लाइफटाइम कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसने तृप्ति डिमरी की भी एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है।

अभी तक लागत नहीं निकाल पाई है धड़क-2 तृप्ति डिमरी की साल 2018 में आई फिल्म 'लैला मजनू' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर 2 करोड़ 89 लाख रुपये कमा पाई थी। बात धड़क-2 की लागत की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, यह फिल्म अभी तक अपनी लागत नहीं निकाल पाई है, देखना यह है कि क्या यह बॉक्स ऑफिस पर कमाई से अपना बजट रिकवर कर पाती है या नहीं। उधर इसके साथ ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के लिए भी राह आसान नहीं है, क्योंकि दोनों को ही डेब्यू कपल अनीत पड्डा और अहान पांडे से कड़ी चुनौती मिल रही है।

धड़क-2 की बॉक्स ऑफिस पर कमाई दिन 1 [पहला शुक्रवार] – ₹ 3.50 करोड़

दिन 2 [पहला शनिवार] – ₹ 3.75 करोड़ (+7.14%)

दिन 3 [पहला रविवार] – ₹ 4.15 करोड़ (+10.67%)

दिन 4 [पहला सोमवार] – ₹ 1.35 करोड़ (-67.47%)

दिन 5 [पहला मंगलवार] – ₹ 1.70 करोड़ (+25.93%)

दिन 6 [पहला बुधवार] – ₹ 1.15 करोड़ (-32.35%)

दिन 7 [पहला गुरुवार] – ₹ 1.10 करोड़ (-4.35%)

दिन 8 [दूसरा शुक्रवार] – ₹ 0.60 करोड़ (प्रारंभिक अनुमान)