Box Office Day 7: 'सन ऑफ सरदार 2' ने गुरुवार को चटाई 'धड़क 2' धूल, टोटल कलेक्शन में काफी अंतर
'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी 'धड़क 2' फिल्म एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। ऐसे में साफ था कि दोनों ही फिल्मों के बीच तड़का क्लैश हुआ है। ऐसे में अब दोनों ही फिल्मों के गुरुवार के दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।
Son of Sardaar 2 & Dhadak 2 Day 6 Box Office Collection: अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी 'धड़क 2' फिल्म एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है। ऐसे में साफ था कि दोनों ही फिल्मों के बीच तड़का क्लैश हुआ है। वहीं, पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे की 'सैयारा' अपना कब्जा जमाए बैठी थी। तो चलिए देखते हैं अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' और सिद्धार्थ चतुर्वेदी 'धड़क 2' में से गुरुवार की रेस में कौन आगे निकला और और औंधे मुंह गिरा।
'सन ऑफ सरदार 2' का 7वें दिन का कलेक्शन
अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन, मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। धीरे-धीरे ये फिल्म अपनी धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। फिल्म ने बुधवार यानी 6वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.64 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 7वें दिन खबर 1.40 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 32 करोड़ 89 लाख रुपये हो गया है।
गुरुवार को क्या रहा 'धड़क 2' का हाल
अब बात करें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म 'धड़क-2' की तो इस फिल्म की कहानी को काफी पसंद किया किया गया। लेकिन इसका असर बॉक्स ऑफिस पर नजर नहीं आ रहा है। 'धड़क 2' ने ओपनिंग डे पर 3 करोड़ 75 लाख करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की। वहीं, इसका ग्राफ देखें तो इसमें काफी अप एंड डाउन देखने को मिला है। बुधवार को 'धड़क 2' ने 1.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके गुरुवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'धड़क 2' ने 7वें दिन अब तक 1.00 करोड़ रुपये की कमाई की है। 'धड़क-2' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 16 करोड़ 44 लाख रुपये कमा चुकी है। बता दें कि कमाई के मामले में 'सन ऑफ सरदार 2', 'धड़क-2' से आगे चल रही है।
