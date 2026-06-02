इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना जरूरी… सूर्या हत्याकांड पर देवोलीना का यूपी सीएम को ट्वीट- मां-बाप को फांसी हो
गाजियाबाद का सूर्या मर्डर केस पूरे देश में चर्चा में है। अब देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि सोच और परवरिश दोनों ही घटिया हैं। मां-बाप को भी सजा होनी चाहिए।
यूपी के गाजियाबाद में हुए सनसनीखेज सूर्या चौहान हत्याकांड पर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी का ट्वीट चर्चा में है। देवो ने सूर्या की हत्या का वीडियो रीशेयर करते हुए हत्यारे के परिवार तक को सजा दिलाने की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मां-बाप को भी फांसी हो। बता दें कि गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। झगड़ा मामूली बात पर था। एक आरोपी असद को इनकाउंटर में मार गिराया जा चुका है। बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवोलीना ने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग किया है।
देवोलीना ने ट्वीट में क्या लिखा
सूर्या हत्याकांड पर देवोलीना ने सीएम योगी को टैग करते हुए ट्वीट किया है, इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है... घटिया सोच, घटिया परवरिश और घटिया संस्कार... मां-बाप सहित सबको फांसी दे देनी चाहिए। रेयर टु रेयरेस्ट कोई सजा है तो इन सबको परिवार सहित मिलनी चाहिए।
देवोलीना के पोस्ट पर कमेंट
देवोलीना के ट्वीट पर एक शख्स का कमेंट दिख रहा है, मैडम इसके परिवार की क्या गलती है, इसमें मतलब तेरे घर में कोई भी कुछ करेगा तो तेरे को भी उसकी सजा देने का, जरा लिख रही है तो सही से लिख, जो गलत है उसको बोल, सबको मत ले, जाहिल।
वायरल वीडियो किया रीट्वीट
देवोलीना ने ऑथर शेफाली वैद्य का वो वीडियो भी रीट्वीट किया है जिसमें वह बोल रहा है, तुम्हारे भाी ने मर्डर कर दिया है, सारे भाई प्यार दो। उन्होंने लिखा है, तो कथित तौर पर ये वही सु** असद है जिसने गाजियाबाद में बुरी तरह से सूर्या की हत्या की, कितनी हिम्मत है जो इंस्टाग्राम रील पर शेखी बघार रहा है। खुश हूं कि यूपी पुलिस ने इनकाउंटर में इसे खत्म कर दिया। काश यह और दर्दनाक मौत मरा होता।
क्या है सूर्या हत्याकांड
सूर्या हत्याकांड के तीन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मुख्य आरोपी असद का पिता नवाब और दोस्त फरहान और आतिफ शामिल हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान ने पुलिस को बताया है कि 28 मई को दोपहर 3 बजे के आसपास सूर्या और असद के बीच बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ था। फरहान ने बताया कि उसने असद को चाकू दिया था। असद के पिता ने उसको उकसाया था कि सूर्या की कहानी खत्म कर दो। इसके बाद असद ने उसके पेट में चाकुओं से वार किए।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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