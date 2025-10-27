Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdeven bhojani reveals why Rupali gangly jd majethia and all sang sarabhai song on satish shah pyre it may look mad
सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों साराभाई गा रहे थे सारे दोस्त, देवेन भोजानी ने खोला राज

संक्षेप: सतीश शाह के दोस्तों ने उन्हें कुछ ऐसी विदाई दी जिसके चर्चे हो रहे हैं। उनकी जलती चिता के सामने सारे मिलकर साराभाई का गाना गा रहे थे। अब देवेन भोजानी ने बताया है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।

Mon, 27 Oct 2025 09:31 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सतीश शाह के अंतिम संस्कार के समय का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साराभाई वर्सस साराभाई की टीम सतीश शाह की जलती चिता के सामने तालियां बजाकर सीरियल का टाइटल ट्रैक गा रहे थे। यह वीडियो काफी चर्चा में रहा। अब देवेन भोजानी ने इसे पोस्ट करके बताया है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था।

इसलिए गाया ये गाना

देवेन भोजानी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ये पागलपन, डार्क या अजीब जो भी लग सकता है लेकिन हम जब भी साथ होते हैं तो ये गाना गाते हैं। आज भी अलग नहीं था। ऐसा लगा कि इंदू ने खुद ऐसा करने की जिद की औ हमारे साथ गाया। रेस्ट इन पीस सतीश शाह जी। मैं खुशकिस्मत हूं जो आपको साराभाई वर्सस साराभाई में डायरेक्शन दिया। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'

लोग बोले स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे

देवेन भोजानी का ये पोस्ट देखकर कई लोग इमोशनल हुए हैं। एक ने लिखा है, सच में एक महान आर्टिस्ट की बेस्ट टीम ने ये सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक और ने लिखा है, एक आर्टिस्ट को फाइनल गुडबाय कहने का बेस्ट तरीका है। वह स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे। एक कमेंट है, नहीं जरा भी अजीब और पागलपन नहीं लग रहा। दोस्तों का अपनों के बीच अलग तरीका होता है। इंद्रवर्धन को यह दिल से दिया गया खूबसूरत गुडबाय था।

दोस्तों में दुख

सतीश शाह के जाने से इंडस्ट्री ही नहीं उनके फैन्स भी काफी दुखी हैं। सतीश के दोस्त सचिन बता चुके हैं कि वह अभी और जीना चाहते थे ताकि अल्जाइमर्स की पेशेंट अपनी पत्नी की देखरेख कर सकें। इस वजह से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। वहीं उनके पड़ोसियों के बयान भी सामने आए। उन्होंने बताया कि बहुत कोशिश की गई लेकिन सतीश नहीं बचे। खाना खाते वक्त वह अचानक गिर पड़े। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

