सतीश शाह की जलती चिता के सामने क्यों साराभाई गा रहे थे सारे दोस्त, देवेन भोजानी ने खोला राज

संक्षेप: सतीश शाह के दोस्तों ने उन्हें कुछ ऐसी विदाई दी जिसके चर्चे हो रहे हैं। उनकी जलती चिता के सामने सारे मिलकर साराभाई का गाना गा रहे थे। अब देवेन भोजानी ने बताया है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया।

सतीश शाह के अंतिम संस्कार के समय का एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साराभाई वर्सस साराभाई की टीम सतीश शाह की जलती चिता के सामने तालियां बजाकर सीरियल का टाइटल ट्रैक गा रहे थे। यह वीडियो काफी चर्चा में रहा। अब देवेन भोजानी ने इसे पोस्ट करके बताया है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था।

इसलिए गाया ये गाना देवेन भोजानी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ये पागलपन, डार्क या अजीब जो भी लग सकता है लेकिन हम जब भी साथ होते हैं तो ये गाना गाते हैं। आज भी अलग नहीं था। ऐसा लगा कि इंदू ने खुद ऐसा करने की जिद की औ हमारे साथ गाया। रेस्ट इन पीस सतीश शाह जी। मैं खुशकिस्मत हूं जो आपको साराभाई वर्सस साराभाई में डायरेक्शन दिया। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे।'

लोग बोले स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे देवेन भोजानी का ये पोस्ट देखकर कई लोग इमोशनल हुए हैं। एक ने लिखा है, सच में एक महान आर्टिस्ट की बेस्ट टीम ने ये सच्ची श्रद्धांजलि दी है। एक और ने लिखा है, एक आर्टिस्ट को फाइनल गुडबाय कहने का बेस्ट तरीका है। वह स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे। एक कमेंट है, नहीं जरा भी अजीब और पागलपन नहीं लग रहा। दोस्तों का अपनों के बीच अलग तरीका होता है। इंद्रवर्धन को यह दिल से दिया गया खूबसूरत गुडबाय था।



