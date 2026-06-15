देव आनंद के इन दो गानों पर हुआ था खूब विवाद, ऑल इंडिया रेडियो-दूरदर्शन पर हमेशा के लिए कर दिए गए बैन
अपने करियर में देव आनंद ने कई शानदार फिल्में दी। उनकी कई फिल्में हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुईं। लेकिन देव आनंद की फिल्मों की दो गानों पर ऐसा विवाद मचा था कि उसे बैन तक करना पड़ा था।
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता देव आनंद एक ऐसी शख्सियत रहे हैं, जिनकी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि खूबसूरती के भी लोग दिवाने थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल रहते हैं। अपने करियर में देव आनंद ने कई शानदार फिल्में दी। उनकी कई फिल्में हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुईं। लेकिन देव आनंद की फिल्मों की दो गानों पर ऐसा विवाद मचा था कि उसे बैन तक करना पड़ा था। आइए जानते हैं कौन से है वो दो गाने...
ये हे वो पहला गाना जिस पर लगा बैन
एवरग्रीन एक्टर देव आनंद के हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो साल 1971 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी 'हरे रामा हरे कृष्णा' का आइकॉनिक गाना 'दम मारो दम' है। ये गाना देव आनंद और जीनत अमान पर फिल्माए गया था। इस गाने को आशा भोसले ने अपने आवाज दी थी। वहीं, आरडी बर्मन के संगीत और आनंद बख्शी के बोल ने इसे हिट बना दिया।
गाने में नशे में धुत दिखीं जीनत
'दम मारो दम' गाना रिलीज होते ही विवादों में घिर गया था। गाने में जीनत अमान को हिप्पी स्टाइल में मस्त चिलम फूंकते हुए दिखाया गया था। उस दौर में नशे जैसी चीजों को इतना ग्लैमर तरीके से दिखाना लोगों को रास नहीं आया। इस गाने पर गंभीर आरोप भी लगा। कई लोगों ने इस गाने पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है और युवाओं में नशे को बढ़ावा दे रहा है।
फिल्म से हटने वाला था ये गाना
आपको जानकार हैरानी होगी कि देव आनंद फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' से इस आइकॉनिक गाना 'दम मारो दम' को हटाने वाले थे। इसके बाद आशा भोसले ने देव आनंद को विश्वास दिलाया कि ये गाना फिल्म में टर्निंग प्वाइंट साबित होगा। ऐसा ही हुआ फिल्म रिलीज के बाद इस गाने ने हिस्ट्री बना दी। इसे आईएमडीबी पर 7.1 रेटिंग मिली है।
इन दो जगहों पर बैन है ये गाना
जानकारी के मुताबिक 'दम मारो दम' गाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि ऑल इंडिया रेडियो ने गाने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध तक लगा दिया। यही नहीं, दूरदर्शन ने इस फिल्म के टीवी प्रसारण के दौरान इस गाने तक को काट दिया। जब फिल्म टीवी पर आई तो 'दम मारो दम' को पूरी तरह हटा दिया गया था।
ये है वो दूसरा गाना जिस पर लगा बैन
देव आनंद की एक और फिल्म के गाने पर बैन लगा है। जी हां, साल 1978 में आई फिल्म 'देश परदेश' के गाने 'तू पी और जी' पर भी बैन लगा है। इस गाने में भी शराब और नशीली चीजों के सेवन को बढ़ावा देने वाले दृश्य व बोल थे। इस फिल्म में देव के साथ टीना मुनीम लीड रोल में थीं। इसे आईएमडीबी पर 7.1 रेटिंग मिली है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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