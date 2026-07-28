देव आनंद के बेटे सुनील का निधन, 70 की उम्र में ली आखिरी सांस
देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। सुनील के परिवार के सदस्य ने ही इस खबर को शेयर किया है। फिलहाल परिवार काफी दुखी है और उन्होंने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की है।
देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। लंदन में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है। 70 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। इस खबर को सुनील आनंद की भतीजी और देव आनंद की पोती जीना नारंग ने बताया है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है, ‘भरे दिल के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि सुनील आनंद का निधन हो गया है। हमें मिले प्यार, दुआओं और समर्थन से बहुत हिम्मत मिली है और इसके लिए हम सचमुच आभारी हैं। ऐसे मुश्किल समय में हमें प्राइवेसी की जरूरत है।’
सुनील ने बतौर एक्टर किया काम
सुनील आनंद के बारे में बता दें कि वह देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे थे। सुनील का जन्म स्विटजरलैंड में हुआ था। सुनील ने साल 1984 में फिल्म आनंद और आनंद से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म में उनके पिता देव आनंद भी थे, लेकिन फिल्म चली नहीं।
बार-बार फिल्म हो रही थीं फ्लॉप
सुनील ने इसके बाद 2 और फिल्में की जैसे कार थीफ और मैं तेरे लिए। लेकिन दोनों ही फिल्में चली नहीं और उनका करियर वहीं खत्म हो गया।
बतौर डायरेक्टर भी किया काम
सुनील ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी जिसका नाम था मास्टर। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये भी चली नहीं। सुनील ने फिर एक्टिंग और डायरेक्शन से दूरी बना ली अपने पिता के प्रोडक्शन बैनर नवकेतन फिल्म्स को देखने लगे।
बता दें कि देव आनंद, हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी थीं। साल 2011 में हालांकि उनका निधन हो गया था।
देव आनंद की गाइड को कान तक पहुंचाया
साल 2008 में सुनील ने देव आनंद की 1965 में रिलीज फिल्म गाइड को साल 2008 में कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचाया।
सुनील काफी साल से पब्लिक से दूर थे। उनकी मौत से परिवार और नवकेतन लीगेसी को काफी बड़ा नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर सभी सुनील को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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