तू स्मोक क्यों करता है? शाहरुख को सिगरेट पीता देख देव आनंद ने लगाई थी डांट
देव आनंद के करीबी दोस्त ने बताया कि एक बार देव आनंद ने शाहरुख खान को सिगरेट पीने के लिए डांट लगाई थी। उन्होंने शाहरुख से पूछा ता कि वो क्यों स्मोक करते हैं?
भारतीय सिनेमा में देव आनंद का नाम इंडस्ट्री के दिग्गजों में लिया जाता है। उनकी फिल्में आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। देव आनंद को उनको रोमांटिक फिल्मों के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी देव आनंद का काफी सम्मान करते थे। अब देव आनंद के एक करीबी दोस्त ने एक्टर और शाहरुख खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कि देव आनंद ने एक बार शाहरुख खान को सिगरेट पीने के लिए डांट लगाई थी।
अनिल अंबानी के घर में हुई पार्टी का किस्सा
देव आनंद के करीबी दोस्त मोहन चुरीवाला ने विकी लालवानी के साथ खास बातचीत में बताया कि अनिल अंबानी के घर एक पार्टी थी क्योंकि उनके प्रोडक्शन हाउस रिलायंस एंटरटेनमेंट ने दिग्गज हॉलीवुड फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू किया था। ये पार्टी साल 2009 में थी। इस पार्टी में शाहरुख खान और देव आनंद दोनों मौजूद थे।
जब शाहरुख को देव आनंद ने सिगरेट पीते देखा
पार्टी में देव आनंद ने देखा कि शाहरुख खान उसी लाइन में बैठे हैं और वो स्मोक निकालने के लिए नीचे झुके। देव आनंद ने जब ये देखा तो उन्होंने शाहरुख खान को डांट लगाई। देव आनंद ने शाहरुख खान से कहा- शाहरुख यार,तू क्यों स्मोक करता है? तू कितना अच्छा लड़का है। छोड़ दे, इसको छोड़ दे।
शाहरुख खान ने क्या दिया था जवाब?
देव आनंद की बात सुनकर शाहरुख खान मुस्कुराए और उनसे बोला कि वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, शाहरुख खान कई बार पब्लिक में ये बात मान चुके हैं कि वो सिगरेट पीते थे। हालांकि, शाहरुख खान ने अपने साल 2024 वाले जन्मदिन पर फैंस को बताया था कि उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी है। उन्होंने कहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी।य़ इसलिए उन्होंने सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।