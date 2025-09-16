अपने डुप्लीकेट किशोर भानुशाली से मिलकर ऐसा था देवानंद का रिएक्शन, आमिर खान भी थे इम्प्रेस

बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में देवानंद की नकल करने वाले एक्टर किशोर भानुशाली को देखकर आमिर खान हो गए थे इम्प्रेस। खुद देवानंद ने मुलाकात के समय कही थी ये बात

बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं जिनकी शक्ल और अंदाज किसी बड़े सुपरस्टार से मिलते-जुलते हैं। इन्हीं में से एक नाम है किशोर भानुशाली का, जिन्हें लोग जूनियर देवानंद के नाम से पहचानते हैं। बचपन में स्कूल के दोस्तों ने पहली बार उन्हें देव साहब जैसा बताया और इसके बाद से ही उनके दिल में आइडल से मिलने और एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का सपना बस गया।

दिल में मिला मौका हालांकि फिल्मों में जगह बनाना उनके लिए आसान नहीं था। लंबे संघर्ष और कई रिजेक्शन झेलने के बाद उन्हें पहली बार मौका मिला आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टारर 1990 में आई फिल्म दिल में। दिल के सेट पर किशोर भानुशाली को एक्स्ट्रा के तौर पर बुलाया गया था। पार्टी सीन की शूटिंग चल रही थी और उन्हें लगा कि डांस न आने के कारण शायद काम नहीं मिलेगा। तभी एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि वो देव आनंद की स्टाइल में एक्टिंग करें। किशोर ने गले में रुमाल बांधा और देव साहब की नकल करनी शुरू की। उनकी परफॉर्मेंस से डायरेक्टर इंद्र कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अगले दिन भी बुला लिया। वहां अनुपम खेर के साथ उनका एक सीन शूट हुआ, जिसे किशोर ने एक ही टेक में कर दिया।

आमिर खान हुए इम्प्रेस जब आमिर खान ने उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सुना तो उन्होंने खुद उनसे वह सीन दोबारा करने की रिक्वेस्ट की। किशोर ने सीन रिपीट किया और आमिर इतने प्रभावित हुए कि डायरेक्टर से कहा, “उन्हें पूरी फिल्म में होना चाहिए।” फिल्म रिलीज हुई और किशोर भानुशाली ऑडियंस के दिलों पर छा गए।