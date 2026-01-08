इस फ्लॉप फिल्म ने बर्बाद कर दिया था देव आनंद का सब कुछ, बेचने पड़े थे पत्नी के गहने और आलीशान घर

संक्षेप: देव आनंद अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के चलते करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते करते थे। देव आनंद अपने समय के फैशन आइकन भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव आनंद ने एक फिल्म के लिए अपनी पत्नी के गहने और आलीशान घर बेच दिए थे।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर देव आनंद उन स्टार्स में से हैं, जो अपने अलग स्टाइल डांस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। देव आनंद ने अपने करियर में कई हिट और क्लासिक फिल्में दी हैं। एक दौर ऐसा था जब देव आनंद अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के चलते करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करते करते थे। देव आनंद अपने समय के फैशन आइकन भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देव आनंद ने एक फिल्म के लिए अपनी पत्नी के गहने और आलीशान घर बेच दिए थे। आइए जानते हैं कौन सी थी वो फिल्म?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस फिल्म ने बर्बाद कर दिया था सब कुछ देव आनंद के भांजे फिल्म निर्माता और एक्टर शेखर कपूर ने अपने मामा को याद कर उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया था। दरअसल, कुछ वक्त पहले शेखर कपूर ने फिल्मफेयर के यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया था। शेखर ने कहा, 'आप ऐसे किसी इंसान को अपनी जिंदगी से जूझते हुए देखकर आपको सीखते हैं। मुझे याद है कि 'इश्क इश्क इश्क' अभी-अभी रिलीज हुई थी, और उन्होंने (देव आनंद) इसमें अपना पैसा लगाया था। मैं प्रीमियर पर गया था क्योंकि उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था। हम ओबेरॉय होटल वापस आए और मैं उनके कमरे में बैठा रहा, जबकि उन्हें इंडस्ट्री से हर किसी के फोन आ रहे थे। लोगों ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने कितनी शानदार फिल्म बनाई है, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। किसी ने उन्हें फोन पर बताया कि जब उनकी फिल्म चल रही थी, तब लोग थिएटर से उठकर चले गए।'

बेचना पड़ा घर और पत्नी के गहने शेखर ने देव आनंद के बेफिक्र रवैये का एक और छोटा सा किस्सा दर्शकों के साथ शेयर किया और कहा, 'मुझे याद है कि मैं, देव अंकल के साथ नाश्ता कर रहा था और मेकर्स भी वहीं थे। उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या उन्हें अपनी नई फिल्म बनाने के लिए कुछ बेचना पड़ेगा और निर्माता ने उन चीजों की एक लंबी लिस्ट बताई, जिसमें उनकी पत्नी के गहने और उनका घर भी शामिल था। बिना रुके, देव अंकल ने कहा, 'अच्छा है, ऐसे ही बनती हैं फिल्में।'