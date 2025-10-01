जया बच्चन का बर्ताव बदल जाता है जब आप उन्हें किसी की पत्नी या सास कहते हैं- संदीप खोसला

Jaya Bachchan: अबू जानी और संदीप खोसला ने बताया कि जया बच्चन उनकी मेंटर हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। वह उन्हें रिएलिटी चेक देती हैं और समझाती भी हैं।

फैशन डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर की हैं। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जया बच्चन को मिसअंडरस्टुड किया जाता है। वह रियल में बहुत साफ और स्ट्रेटफॉरवर्ड हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जया बच्चन को सिर्फ जया बच्चन कहलाना पसंद है।

अपनी पहचान पर गर्व नम्रता जकारिया को दिए इंटरव्यू में अबू जानी और संदीप खोसला ने कहा, “जया बच्चन मीडिया फ्रेंडली नहीं हैं। उन्हें नहीं पसंद कोई उनकी फोटोज ले। हमारे लिए, वह हमारी मेंटर हैं…लोग उन्हें उनके बिहेवियर के लिए ट्रोल करते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप उनसे इसलिए बात करने जाएंगे क्योंकि वह जया बच्चन हैं तो वह खुशी-खुशी आपसे बात करेंगी। लेकिन अगर आप उनसे इसलिए बात करने जाएंगे क्योंकि वह किसी की मां हैं, किसी की सास हैं, या किसी की पत्नी हैं, तो उनका रवैया बदल जाता है।”

‘वह बहुत क्लियर हैं’ उन्होंने ये भी बताया कि जब जया बच्चन किसी को दोस्त मान लेती हैं तो उस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाती हैं। लेकिन आप उनसे इसलिए रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करोगे या बात करने की कोशिश करोगे क्योंकि आपको उन लोगों के बारे में जानना है जो उनकी लाइफ में हैं तो वो पसंद नहीं करती हैं। वह बहुत क्लियर हैं।