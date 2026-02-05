अजित पवार के निधन के बाद वायरल हुआ वीडियो, रेखा के सामने अमिताभ बच्चन के लिए कही थी ये बात, मुस्कुराने लगीं थीं एक्ट्रेस

संक्षेप: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अजित का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में वो बॉलीवुड की पावर सिंगर आशा भोसले और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पिछले हफ्ते प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। राजनेता के निधन पर हर कोई हैरान था। इसी बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अजित का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में वो बॉलीवुड की पावर सिंगर आशा भोसले और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अजित ने मंच पर सभी के सामने रेखा से अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अमिताभ को लेकर रेखा के सामने बोले थे अजित दरअसल, ये वीडियो X पर शेयर किया है। इस वायरल वीडियो में अजित पवार सभी के सामने स्टेज पर अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताते हैं। वो रेखा के सामने कहते हैं, 'मुझे जो एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वह अमिताभ बच्चन हैं।' इसके बाद वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम बताते हैं और कहते हैं, 'मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस रेखा जी हैं।' उन्होंने 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'घर' जैसी फिल्मों का भी नाम लिया जो उन्हें पसंद थीं। ये वीडियो एक्स पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर फैंस भी अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं।

इन फिल्मों में किया साथ काम बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जाता था। दोनों ने एक-साथ कई फिल्मों में काम किया है। अमिताभ और रेखा ने 'सिलसिला' (1981), 'मिस्टर नटवरलाल' (1979), 'सुहाग' (1979), 'गंगा की सौगंध' (1978), और 'दो अनजाने' (1976) जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है। इनकी जोड़ी खासतौर पर 1970 और 1980 के दशक की रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के लिए जानी जाती है, जिसमें 'ईमान धरम' (1977) भी शामिल है।