Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDeputy CM Ajit Pawar Calling Amitabh Bachchan His Favourite Actor In Front Of Rekha Old Video Goes Viral On Social Media
अजित पवार के निधन के बाद वायरल हुआ वीडियो, रेखा के सामने अमिताभ बच्चन के लिए कही थी ये बात, मुस्कुराने लगीं थीं एक्ट्रेस

संक्षेप:

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अजित का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में वो बॉलीवुड की पावर सिंगर आशा भोसले और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं।

Feb 05, 2026 05:48 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पिछले हफ्ते प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई। राजनेता के निधन पर हर कोई हैरान था। इसी बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता अजित का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में वो बॉलीवुड की पावर सिंगर आशा भोसले और सदाबहार एक्ट्रेस रेखा के साथ स्टेज पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अजित ने मंच पर सभी के सामने रेखा से अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगीं।

अमिताभ को लेकर रेखा के सामने बोले थे अजित

दरअसल, ये वीडियो X पर शेयर किया है। इस वायरल वीडियो में अजित पवार सभी के सामने स्टेज पर अपने फेवरेट एक्टर का नाम बताते हैं। वो रेखा के सामने कहते हैं, 'मुझे जो एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद हैं, वह अमिताभ बच्चन हैं।' इसके बाद वह अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस का नाम बताते हैं और कहते हैं, 'मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस रेखा जी हैं।' उन्होंने 'मुकद्दर का सिकंदर' और 'घर' जैसी फिल्मों का भी नाम लिया जो उन्हें पसंद थीं। ये वीडियो एक्स पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर फैंस भी अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं।

इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को पर्दे पर काफी पसंद किया जाता था। दोनों ने एक-साथ कई फिल्मों में काम किया है। अमिताभ और रेखा ने 'सिलसिला' (1981), 'मिस्टर नटवरलाल' (1979), 'सुहाग' (1979), 'गंगा की सौगंध' (1978), और 'दो अनजाने' (1976) जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया है। इनकी जोड़ी खासतौर पर 1970 और 1980 के दशक की रोमांटिक और एक्शन फिल्मों के लिए जानी जाती है, जिसमें 'ईमान धरम' (1977) भी शामिल है।

स्टार्स ने दी थी श्रद्धांजलि

बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के साथ प्लेन हादसे में उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अजित के निधन पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और कमल हासन जैसे सितारों ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Ajit Pawar Rekha Amitabh Bachchan

